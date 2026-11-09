Jordan Love suma 4 touchdowns en triunfo 45-27 ante Patriots

Love lanzó para 372 yardas, 3 touchdowns y correr para uno. Christian Watson y Matthew Golden tuvieron 171 yardas y un touchdown, y 164 yardas y una anotación

Green Bay aplastó a los New England Patriots y no se quiere quedar atrás en su división.

En su visita al Gillette Stadium, Jordan Love dio una exhibición con la que quiere meterse a la conversación del MVP de la NFL, pues lanzó para 372 yardas y tres touchdowns, además de correr para una anotación para vencer 45-27 a los de Nueva Inglaterra.

Además, el quarterback siguió la tendencia de los últimos juegos, pues volvió a tener una gran conexión con sus receptores: Christian Watson y Matthew Golden, quienes terminaron con siete recepciones para 171 yardas y un touchdown, y 10 pases para 164 yardas y una anotación, respectivamente.

Packers imponen marcas con su ofensiva

Por tierra, Green Bay mejoró respecto a la semana pasada, pues Kaleb Johnson corrió para 68 yardas y un touchdown, mientras que Savion Williams corrió para 13 yardas, para un total de 81 yardas por tierra de sus corredores y cerrar así el encuentro con 478 yardas totales.

Esta es la primera vez en la historia de la franquicia que un dúo de receptores atrapa para más de 150 yardas en un partido, además de ser la cuarta vez en la historia de la NFL. Asimismo, los Packers superaron su marca de anotar 45 puntos o más en un partido y volver a acumular 450 yardas o más; la última vez que habían logrado esto fue el 11 de noviembre de 1962 ante los Philadelphia Eagles en Filadelfia, en un partido que terminó 49-0.

En dicho encuentro, Jim Taylor fue la figura del juego con 25 acarreos para 141 yardas y cuatro touchdowns por tierra. Green Bay sumó un récord de franquicia de 628 yardas totales (294 por tierra y 334 por aire), mientras que Filadelfia apenas logró 54 yardas en todo el partido.

La defensiva de Green Bay también responde

En cuanto a la defensiva, el profundo de los Packers, Xavier McKinney, consiguió un par de intercepciones y Evan Williams también logró una.

Green Bay llegó al partido como último de la NFL en juego terrestre, con un promedio de 60.6 yardas por encuentro, pero terminó con 129 yardas por tierra.

Los Packers (6-3) recibieron mucha ayuda de los Patriots (5-4) mientras construían una ventaja de 24-7 camino a su quinta victoria en seis partidos.