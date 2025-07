Jordan Hicks, campeón del Super Bowl LII, se retira de la NFL

Jordan Hicks, campeón del Super Bowl LII con los Philadelphia Eagles, anunció este viernes su retirada a los 33 años tras 10 temporadas en la NFL.

"Hoy me retiro oficialmente de la NFL. El fútbol americano me ha dado más de lo que jamás hubiera imaginado. Propósito, disciplina, hermandad y una plataforma para impactar a los demás, pero lo más importante es que me mostró quién soy fuera del campo", escribió el apoyador a través de un comunicado.

Hicks, quien jugó su última temporada, la 2024, con los Cleveland Browns, se perdió las primeras prácticas de su equipo por problemas personales.

"Dejo este capítulo con profunda gratitud por cada lección, desafío y victoria. Estoy orgulloso de lo que logré en el campo, pero aún más orgulloso del hombre en el que me he convertido gracias a ello", continuó el nacido en Colorado Springs, Colorado.

Los Browns esperaban que Hicks tuviera aún más relevancia en una defensiva que para la temporada 2025 perdió a Jeremiah Owusu-Koramoah, otro de sus apoyadores estelares, por una lesión en el cuello que arrastra desde el año pasado.

Jordan Hicks arribó a la NFL seleccionado en la tercera ronda del Draft 2015 por los Philadelphia Eagles, equipo en el que permaneció hasta 2018 y con el que obtuvo su anillo de campeón.

Con los Arizona Cardinals jugó entre 2019 y 2021, luego pasó a los Minnesota Vikings, con los que permaneció hasta la temporada 2023. En su última campaña actuó con los Browns.

En una década en la NFL acumuló 952 tackleadas, 16.5 capturas de quarterback, seis balones sueltos forzados, 11 recuperados, 53 pases defendidos, 13 intercepciones y dos anotaciones defensivas.

Este viernes, el defensivo recordó a todos los que influyeron en su camino para forjar su carrera.

"A mis compañeros, entrenadores, aficionados y, sobre todo, a mi familia les doy las gracias por su apoyo incondicional en este camino. Espero con ansias esta nueva etapa de mi vida y todo lo que me depara. Me voy con la paz de saber que le di al fútbol americano todo lo que tenía y que lo mejor está por venir", destacó.

Con su retirada y ante la baja de Owusu-Koramoah, a los Browns le restan en su sala de apoyadores el veterano Jerome Baker, Devin Bush, Mohamoud Diabate y el novato Carson Schwesinger.