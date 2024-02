Jonathan Orozco el mejor portero del fútbol regio

"Mira, la verdad es que tanto la directiva como el cuerpo técnico estábamos todos en el mismo canal, estaba todo puesto para ello, pero también entendemos los tiempos y entendemos las formas. Tal vez no era el momento idóneo, por muchas cuestiones, porque todo iba muy avanzado, porque había que buscarle una manera. No puedes quitar del puesto a alguien, tienes que ganártelo y para ganártelo tienes que demostrarlo dentro de la cancha, entonces es algo que poco a poco se iba complicando. Se me dio la oportunidad de que fuera la siguiente temporada, pero sinceramente, yo lo que quería era ya cerrar un ciclo porque al final de cuentas, no puedes avanzar al siguiente si no cierras este. Yo quería ya cerrarlo, ponerle un punto final para darle oportunidad a lo que venga. Creo que fue de la mejor manera, fue muy consensuado. Estuve hablando seis meses con el Tato (Noriega). Estoy muy agradecido con la directiva, se han portado muy bien en todos los sentidos, sobre todo que te hagan ver que, no solo es tu casa porque le vayas al equipo, porque hayas ganado títulos, sino que es tu casa porque te ganaste que sea tu casa. La verdad que es algo que estoy muy agradecido con esta directiva y con todas las que estuve: Luis Miguel (Salvador), (Jorge) Urdiales, el licenciado González Ornelas; siempre me mostraron su apoyo y su cariño y siempre trataron de ver lo mejor para mí en su momento, pero hoy en día que me dejan poder retirarme de la manera que yo quería, es algo muy lindo".