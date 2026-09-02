El lateral mexicoamericano será cedido por el PAOK al VfL Osnabrück durante una temporada, en busca de mayor continuidad en el futbol europeo

Este martes se confirmó que para la temporada 2026-2027, México tendrá presencia en el futbol profesional de Alemania.

Y es que, con el mercado de transferencias cerrado, se confirmó que el lateral Jonathan Gómez jugará en la Bundesliga 2 con el VfL Osnabrück.

El mexicoamericano de 23 años llega al club germano desde el PAOK de Grecia en una cesión de un año.

De acuerdo al diario RECORD, el PAOK pactó el préstamo por una temporada, con el objetivo de que el lateral izquierdo mantenga continuidad en el rectángulo verde.

Previo a su llegada a Alemania, Jonathan Gómez firmó una extensión de contrato con el PAOK de Salónica hasta el 30 de junio del 2028.

Actualmente, el VfL Osnabrück marcha en el puesto 14 de la Bundesliga 2 con tres puntos de nueve posibles, a solo un punto de puestos de descenso.

Este miércoles los "lila y blanco" se medirán al Bayern Múnich en un encuentro de la primera ronda de la Copa de Alemania (DFB Pokal).