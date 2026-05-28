Jonas Vingegaard gana la dura 16ma etapa del Giro; amplia ventaja

El danés Jonas Vingegaard conquistó este martes la exigente etapa 16 del Giro de Italia tras lanzar un ataque en solitario en la subida final hacia Carí

El danés Jonas Vingegaard conquistó este martes la exigente etapa 16 del Giro de Italia tras lanzar un ataque en solitario en la subida final hacia Carí y ampliar su ventaja en la clasificación general.

El corredor del Team Visma-Lease a Bike consiguió así su cuarta victoria en finales de montaña en la presente edición del Giro, luego de imponerse previamente en Blockhaus, Corno alle Scale y Pila.

Además, fue su primer triunfo vistiendo la maglia rosa de líder.

La Etapa 16 del Giro de Italia una más para Jonás Vingegaard ya con cuatro y encaminado al título. pic.twitter.com/CaNn0WWnyh — Edwin Matamoros (@MatamorosEdwin) May 26, 2026

Vingegaard lanzó el ataque definitivo cuando faltaban 6.6 kilómetros para la meta en la subida de categoría especial hacia Carì. Ninguno de sus rivales logró seguir el ritmo del danés, quien cruzó la meta con 69 segundos de ventaja sobre Felix Gall.

Jai Hindley terminó tercero, dos segundos detrás del ciclista austríaco.

“Mis compañeros y yo estábamos muy motivados. Queríamos intentar ganar con la maglia rosa”, declaró Vingegaard al término de la etapa.

El líder del Giro también elogió el trabajo de su equipo durante la jornada.

“Fue una subida muy bonita, muy dura. Otra vez, mis compañeros hicieron un trabajo increíble. Yo tuve que hacer el resto y estoy feliz de poder recompensarlos”, expresó.

Amplía ventaja en la clasificación general

Con la victoria, Vingegaard amplió su liderato en la clasificación general a 4 minutos y 3 segundos sobre Felix Gall, quien ahora ocupa el segundo puesto.

Thymen Arensman marcha tercero, a 4 minutos y 27 segundos.

Gall reconoció la superioridad del equipo Visma-Lease a Bike durante la competencia.

“Ellos volvieron a demostrar quién manda aquí, también como equipo, y es realmente impresionante. Y Jonas simplemente hace lo suyo”, comentó.

El portugués Afonso Eulálio, quien había portado la maglia rosa durante nueve etapas antes de perderla el sábado, cayó del segundo al quinto lugar de la clasificación.

Eulálio perdió contacto con el grupo principal en la subida final y cruzó la meta más de tres minutos después de Vingegaard.

La jornada recorrió 113 kilómetros desde Bellinzona hasta Carì, cruzando la frontera hacia Suiza y atravesando cinco ascensos puntuables.

La etapa 17 del miércoles marcará el regreso del Giro a territorio italiano con un recorrido de 202 kilómetros entre Cassano d’Adda y Andolo, incluyendo tres puertos de tercera categoría.

La edición masculina del Giro de Italia concluirá el próximo domingo en Roma, mientras que el Giro femenino se disputará del 30 de mayo al 7 de junio.