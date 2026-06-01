Jonas Vingegaard gana Giro de Italia y logra triplete histórico

Jonas Vingegaard se coronó en el Giro de Italia y se convirtió en el octavo ciclista en ganar las tres Grandes Vueltas del ciclismo mundial

El ciclista danés Jonas Vingegaard conquistó el Giro de Italia este domingo, consolidando su lugar en la historia al convertirse en el octavo corredor en lograr la hazaña de ganar las tres Grandes Vueltas.

El integrante del equipo Visma-Lease a Bike completó la exigente competencia de tres semanas con una ventaja de 5 minutos y 22 segundos sobre el austriaco Felix Gall, quien finalizó en la segunda posición. El podio lo completó Jai Hindley, también de Austria, a 6 minutos y 25 segundos del líder.

Con este triunfo, Vingegaard suma el Giro de Italia a su palmarés, luego de haber ganado el Tour de Francia en 2022 y 2023, así como la Vuelta a España en 2025, completando así el prestigioso triplete en el ciclismo profesional.

La última etapa del Giro, disputada en Roma con un circuito de ocho vueltas, tuvo un carácter ceremonial en cuanto a la clasificación general, y fue ganada por el italiano Jonathan Milan.

El logro de Vingegaard lo coloca entre los grandes nombres del ciclismo internacional, al ingresar al selecto grupo de corredores que han dominado las tres competencias más importantes del calendario mundial.