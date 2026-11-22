Los Nuggets de Denver consiguieron una victoria por 133-124 sobre los Rockets de Houston en un intenso encuentro de la Copa NBA

Los Nuggets de Denver consiguieron una victoria por 133-124 sobre los Rockets de Houston en un intenso encuentro de la Copa NBA, impulsados por la actuación de Nikola Jokic, quien terminó con 26 puntos, 11 asistencias y siete rebotes.

El partido, disputado el viernes 20 de noviembre, se caracterizó por su constante intercambio de ventajas, con 32 cambios en el marcador y 17 empates. Ninguno de los equipos consiguió establecer una diferencia superior a cinco unidades hasta que restaban 2 minutos y un segundo de juego.

Denver encontró la manera de cerrar el encuentro y obtuvo su sexto triunfo en sus últimos ocho compromisos. Además, llegó a dos victorias sin derrota en la fase de grupos de la Copa NBA, mientras Houston quedó con registro de 1-2.

El jugador serbio fue determinante después del descanso, periodo en el que consiguió 24 de sus 26 puntos. Su mayor producción llegó durante el tercer cuarto, cuando anotó 18 unidades para mantener a los Nuggets en la pelea.

Christian Braun y Cameron Johnson también tuvieron una participación destacada al aportar 19 puntos cada uno. Aaron Gordon colaboró con 18 unidades, DeMar DeRozan sumó 15 y Jamal Murray terminó con 14 puntos y siete asistencias.

La ofensiva de Denver respondió en los momentos decisivos. Después de que Fred VanVleet colocara a Houston cinco puntos arriba con un lanzamiento de media distancia cuando quedaban 5:10 minutos, los locales reaccionaron con una racha de 10 unidades consecutivas en menos de dos minutos.

Los Nuggets terminaron por asegurar el resultado con un parcial de 23-9 en el cierre del encuentro.

Sengun consiguió un triple-doble para Houston

Por los Rockets, Alperen Sengun encabezó la producción ofensiva con 28 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, registro que representó su segundo triple-doble de la temporada.

El jugador turco comenzó el partido utilizando gafas protectoras durante el primer cuarto, luego de sufrir un rasguño en la córnea en el encuentro del miércoles, cuando Houston derrotó a Indiana.

Fred VanVleet también destacó con 25 puntos y nueve asistencias. Además, los cinco titulares de Houston terminaron con al menos 16 unidades, aunque la aportación de los jugadores suplentes fue limitada.

Denver suma otra victoria ante un rival competitivo

El triunfo representó la segunda victoria consecutiva de Denver frente a equipos con buenos registros, después de imponerse también a los Celtics de Boston. Houston y Boston acumulaban, en conjunto, una marca de 23 triunfos y nueve derrotas.

El resultado también tuvo un significado especial para los Nuggets, que se recuperaron de la derrota por 110-100 sufrida ante los Rockets el pasado 9 de noviembre, en el primer enfrentamiento entre ambos durante la temporada.

En sus próximos compromisos, Houston recibirá a los Clippers de Los Ángeles el lunes, mientras que Denver visitará a los Bulls de Chicago el domingo.