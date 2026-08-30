Joint y Xu avanzan a la final de dobles del Abierto GNP

Maya Joint y Yifan Xu completaron el cuadro de la final de dobles del Abierto GNP Seguros 2026 tras superar a la japonesa Shuko Aoyama y En-Shuo Liang

Maya Joint y Yifan Xu completaron el cuadro de la final de dobles del Abierto GNP Seguros 2026 tras superar a la japonesa Shuko Aoyama y la taiwanesa En-Shuo Liang por 7-6 (7/4) y 6-2.

La dupla australiana y china necesitó dos sets para asegurar su lugar en el partido por el campeonato, después de un primer parcial sumamente disputado que tuvo que resolverse mediante muerte súbita.

Un primer set de máxima exigencia

Aoyama y Liang plantearon un encuentro cerrado desde el comienzo y respondieron a los ataques de sus rivales desde distintos sectores de la cancha.

La igualdad se mantuvo hasta llevar el primer set al desempate. En la muerte súbita, la potencia de los golpes de Joint marcó la diferencia y permitió que ella y Xu tomaran ventaja en el partido al imponerse 7-4.

Joint y Xu toman el control

El segundo set tuvo un desarrollo diferente. Joint y Xu lograron imponer su ritmo y aprovecharon mejor sus oportunidades para alejarse en el marcador hasta conseguir el 6-2 definitivo.

El resultado tiene un valor especial para la pareja, ya que esta es la primera ocasión en que la australiana y la china disputan juntas un torneo de dobles.

Con su triunfo, Joint y Xu se medirán por el campeonato ante la dupla integrada por la rusa Mariia Kozyreva y la británica Maia Lumsden, quienes consiguieron su clasificación a la final desde el jueves.

El partido por el título está programado para este sábado, no antes de las 15:00 horas, donde ambas parejas buscarán cerrar su participación en Monterrey con el trofeo del Abierto GNP Seguros 2026.