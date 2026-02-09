Johnson gana oro en descenso olímpico tras accidente de Vonn

Breezy Johnson se coronó campeona olímpica en descenso con 1:36.10, mientras el accidente de Lindsey Vonn y otra caída detuvieron la competencia en Cortina

La esquiadora estadounidense Breezy Johnson se llevó la medalla de oro en el descenso olímpico este domingo, en una jornada marcada por un fuerte accidente de su compañera de equipo Lindsey Vonn, quien fue trasladada en helicóptero fuera de la montaña.

Johnson, quien compitió en sexto lugar, realizó una carrera audaz por el circuito Olympia delle Tofana en Cortina, alcanzando una velocidad impresionante y asegurando la primera medalla de Estados Unidos en estos Juegos de Invierno.

Su tiempo final fue de 1:36.10, apenas 0,04 segundos por delante de Emma Aicher de Alemania. La italiana Sofia Goggia se llevó el bronce.

Accidente de Lindsey Vonn

La carrera se vio interrumpida por más de 20 minutos cuando Lindsey Vonn, competidora número 13 y ganadora del descenso en Vancouver 2010, cortó una esquina demasiado cerca y cayó.

Vonn, de 41 años, había regresado recientemente tras una lesión grave y una cirugía en la rodilla, y era una de las favoritas para obtener la medalla de oro.

Johnson comentó sobre la caída de su compañera: “Espero que no sea tan grave como parecía. A veces, porque amas tanto este circuito, cuando te caes en él y te lastima así, duele mucho más. Mi corazón está con ella”.

Además de Vonn, la esquiadora Cande Moreno de Andorra también sufrió una lesión en la rodilla izquierda al aterrizar en un salto y fue retirada en helicóptero, provocando otra interrupción en la competencia.

Un triunfo con historial complicado

Para Johnson, de 30 años, el oro representa un regreso triunfal después de perder los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 por una lesión en la rodilla y superar una suspensión de 14 meses por incumplimientos antidopaje. Recientemente, había ganado el campeonato mundial en febrero de 2025, consolidando su recuperación.

Su compañera Jacqueline Wiles quedó en cuarto lugar, a solo 0,27 segundos de una medalla, demostrando la fuerza del equipo estadounidense en el descenso femenino.

Con la victoria de Johnson, Estados Unidos suma su segundo oro olímpico en descenso femenino, uniéndose a Lindsey Vonn como las únicas mujeres estadounidenses en lograrlo. En la rama masculina, Franjo von Allmen de Suiza se llevó el oro, consolidando un fin de semana de triunfos para los campeones mundiales reinantes.

El descenso de Cortina 2026 quedará en la memoria tanto por el triunfo de Johnson como por las dramáticas caídas que evidenciaron los riesgos extremos de esta disciplina olímpica.