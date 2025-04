 John Cena derrota a Cody Rhodes en su último WrestleMania

El 20 de abril de 2025 quedará grabado por siempre en la historia de la lucha libre, pues en esta fecha se celebró la noche dos de WrestleMania XLI, que marcará la última aparición de una leyenda del negocio como John Cena, quien se llevó el campeonato de la WWE.

Aun cuando el wrestling no termina de ser del agrado de muchas personas por su naturaleza, el impacto que ha generado John Cena va más allá del deporte, pues se convirtió en un ícono que traspasó medios y fronteras, de ahí radica la importancia de este evento.

THE 1️⃣7️⃣ TIME CHAMP IS HERE! #WrestleMania pic.twitter.com/WCvyixE512

Desde el principio se marcó la pauta de lo que sería el combate, con un Cena que, contrario a lo que acostumbraba con sus espectaculares entradas en la "vitrina de los inmortales", salió en oscuridad casi total y sin esa energía que contagiaba a los fanáticos.

Debido a que John Cena tiene casi 48 años, el ritmo de la lucha fue bajo, con el "Rapero Mayor" llevando la iniciativa, también con un estilo más pegado a su nueva faceta como "heel", mientras que el ahora excampeón, Cody Rhodes, buscaba imponer sus condiciones y subir el ritmo del compromiso.

Con un público dividido en el Allegiant Stadium de Las Vegas, poco a poco Cena incrementó el castigo a la "Pesadilla Americana", usando algunas movidas ilegales como retirar la protección del esquinero, golpes en la zona de "foul" y con el propio campeonato.

Además, gracias a una intervención del rapero Travis Scott, el llamado mejor luchador de todos los tiempos derrotó a Cody Rhodes en el que fue el último WrestleMania de su carrera, el cual cerró con la obtención de su 17° campeonato mundial en la WWE, convirtiéndose en el luchador que más veces alzó un título máximo, superando a otra Ric Flair, otra leyenda de la compañía y del deporte estadounidense.

The Last Real Champion is here at the #WrestleMania Post-Show Press Conference! pic.twitter.com/RBCuFFq9Cm