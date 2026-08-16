Johannes Liebmann rompe récord mundial en 1,500 libres

El nadador alemán Johannes Liebmann, estableció una nueva marca mundial en los 1,500 metros libres durante el Campeonato Europeo de París

El Campeonato Europeo de natación que se celebra en París fue escenario de una actuación histórica protagonizada por el alemán Johannes Liebmann, quien estableció un nuevo récord del mundo en la prueba de los 1,500 metros estilo libre.

El joven nadador, de apenas 19 años, se proclamó campeón continental tras detener el cronómetro en 14 minutos y 26.79 segundos, un registro que le permitió superar la anterior plusmarca mundial.

La marca anterior pertenecía al estadounidense Bobby Finke, quien había establecido un tiempo de 14:30.67 durante los Juegos Olímpicos celebrados en París.

Dominio absoluto en la final

Liebmann dominó la competencia de principio a fin y dejó en evidencia la diferencia con el resto de los participantes. Su ventaja sobre el segundo lugar fue superior a los 12 segundos.

El húngaro Zalan Sarkany obtuvo la medalla de plata tras finalizar con un tiempo de 14:39.45.

La delegación alemana también celebró la actuación de Oliver Klemet, quien completó el podio con la medalla de bronce al registrar una marca de 14:40.64.

Con este resultado, Johannes Liebmann confirmó el gran momento que atraviesa en el certamen europeo, luego de haber conquistado previamente el título en la prueba de los 800 metros libres.