Joey Ortiz lidera triunfo de Cerveceros sobre Mets

Joey Ortiz quedó a un jonrón del ciclo y comandó la victoria 4-3 de Milwaukee sobre los Mets, que terminó con un cierre de alta tensión.

Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron este miércoles 4-3 a los Mets de Nueva York gracias a una sobresaliente actuación de Joey Ortiz, quien se quedó a un cuadrangular de completar el ciclo y fue pieza clave en la serie que su equipo ganó dos juegos de tres.

Con el triunfo, Milwaukee, líder de la División Central de la Liga Nacional, continúa firme en la cima, mientras que los Mets permanecen en el último lugar de la División Este.

Ortiz brilló con el bate y a la defensiva

El mexico-estadounidense Joey Ortiz terminó la jornada con una actuación perfecta al bate al irse de 3-3, conectando un triple, un sencillo y un doble automático, además de negociar una base por bolas en la octava entrada.

El único batazo que le faltó para completar el ciclo fue el jonrón.

Su mejor momento llegó en la segunda entrada, cuando conectó un triple productor de dos carreras. El batazo fue un elevado al jardín derecho que Brett Baty no pudo controlar, permitiendo que la pelota cayera apenas fuera de su alcance sobre la pista de advertencia.

Ortiz también destacó a la defensiva al realizar una atrapada en zambullida sobre un rodado de A.J. Ewing y completar el tiro a la primera base para registrar el último out del encuentro.

El infielder atraviesa un gran momento ofensivo, ya que desde el 4 de julio batea para .373, con 19 imparables en 51 turnos, elevando su promedio de temporada de .201 a .239.

Christian Yelich impulsó dos carreras para Milwaukee, mientras que el abridor Logan Henderson consiguió su cuarta victoria de la temporada al lanzar cinco entradas en las que permitió cinco imparables y dos carreras, sin regalar bases por bolas.

Además, Henderson igualó la mejor marca de su carrera al recetar nueve ponches frente a una alineación de los Mets que no contó con Juan Soto, quien recibió descanso.

Los Mets reaccionaron al final

Nueva York intentó regresar en la novena entrada cuando el venezolano Francisco Álvarez conectó un sencillo productor que acercó a su equipo a una sola carrera.

Sin embargo, el cerrador Trevor Megill consiguió los últimos outs para apuntarse su salvamento número 16 en 18 oportunidades, aunque permitió una carrera y vio terminar su racha de 15 apariciones consecutivas sin admitir anotación.

El abridor Christian Scott sufrió el revés tras trabajar tres entradas y dos tercios, en las que aceptó tres carreras, cuatro imparables y tres bases por bolas, además de ponchar a seis bateadores.

Después del encuentro, Brett Baty reconoció su error en la jugada del triple de Ortiz y admitió que era una pelota que debía haber atrapado, una acción que terminó siendo determinante en el resultado final.