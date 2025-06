 Jim Marshall, leyenda de los Vikings, fallece a los 87 años

Jim Marshall, ala defensiva que jugó cuatro ediciones del Super Bowl con Minnesota Vikings en la década de los años 70 del siglo pasado, falleció este martes a la edad de 87 años, informó el equipo.

“Toda la organización de los Minnesota Vikings lamenta la pérdida de Jim Marshall. Ningún jugador en la historia de los Vikings vivió los ideales de tenacidad, camaradería y pasión tanto como este legendario jugador”, escribieron Mark y Zygi, propietarios del equipo.

Marshall fue uno de los 11 jugadores que jugaron cuatro veces el Super Bowl (IV, VIII, IX Y XI) ediciones a las que llegaron los Vikingos en los años 70 en los que siempre fueron derrotados.

El exdefensivo llegó a la liga contratado por Cleveland Browns en 1960.

Un año después firmó con Minnesota, equipo con el que se convirtió en un jugador histórico.

“Jim fue piedra angular de la franquicia desde sus inicios, la inigualable resistencia y el liderazgo sereno de ‘el Capitán’ Jim se ganaron el respeto de compañeros y rivales en sus 20 años de carrera”, agregaron los propietarios de Vikings.

The #Vikings family mourns the loss of Legend Jim Marshall.



Marshall set the standard for what it meant to be a Minnesota Viking, starting 270 consecutive games, appearing in 4 Super Bowls and serving as team captain for 14 consecutive seasons. https://t.co/o2avKghyWG pic.twitter.com/XOU4etfuWI