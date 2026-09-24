Jesús Ocejo será baja de Jaiba Brava ante Correcaminos

Según un comunicado en las redes sociales del equipo de Tampico Madero, el jugador sufrió una fractura del tercer metatarsiano del pie derecho

El delantero de la Jaiba Brava, Jesús Ocejo, será baja este viernes ante Correcaminos y está en consideración para el resto de la temporada.

Jesús Ocejo deberá someterse a una cirugía

Según un comunicado en las redes sociales del equipo de Tampico Madero, el jugador sufrió una fractura del tercer metatarsiano del pie derecho, la cual tiene que pasar por cirugía.

Jesús Ocejo tenía la mayor cantidad de goles dentro del equipo, 6 de las 11 anotaciones que realizó el equipo celeste pasaron por los pies del delantero.

Con información de Martín Díaz...