Jesús Angulo es baja por lesión para la final de vuelta vs Toluca

El lateral del conjunto felino no se pudo recuperar al cien por ciento de su lesión en la rodilla y queda descartado para tener minutos en el terreno de juego

El lateral originario de Culiacán queda completamente descartado para la final de vuelta del torneo Apertura 2025, ya que en la primera parte de esta gran final, en el juego de ida, sufrió un golpe en la rodilla izquierda, misma rodilla que fue operada en mayo del presente año.

Sin lugar a dudas, esta baja va a implementar un nuevo planteamiento del 'conde' Pizarro en el sector defensivo para no darle la oportunidad al Toluca de generar jugadas y de esta forma poder mantener el resultado para tratar de conseguir la 9na estrella para el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

¿Cómo ocurrió la lesión?

En el inicio del 2025 Angulo empezó a tener una molestia en esa zona de la rodilla, tiempo después se confirmó que esa 'ligera' molestia se trataba de un derrame articular, ocasionado por el esfuerzo constante sin un previo chequeo.

El 'Stitch' fue convocado por la selección mexicana para disputar la Copa Oro en junio del 2025; sin embargo, en la concentración, la rodilla del lateral se encontraba en un mal estado, lo que ocasiono una valoración médica, en la valoración se dio a conocer que sufrió una Meniscopatía y una lesión condral en el cartílago de la articulación de la rodilla.

Angulo fue operado con éxito en la ciudad de Guadalajara, de la mano del Dr. Rafael Ortega.

Su tiempo de recuperación fue de 3 meses, desde finales de mayo hasta principios de septiembre, donde empezó a volver a integrarse como el lateral titular indiscutible del equipo de los Tigres.

Lamentablemente en el partido de ida, sufrió un fuerte golpe en la misma rodilla que fue operada anteriormente, y ante las valoraciones médicas del club, no le dieron luz verde para jugar la vuelta de la final.

Juanjo Purata o Rómulo Zwarg ¿Cuál es la mejor opción?

Ambos zagueros están contemplados para poder reemplazar en el terreno de juego al 'Stitch' para jugar la final de vuelta en el Nemesio Diez.

Por un lado, el brasileño suma 1773 minutos jugados con 3 anotaciones y con 6 tarjetas amarillas.

El mexicano suma 813 minutos y 2 tarjetas amarillas a lo largo del campeonato.

¿Tú a quien ves como mejor opción para poder reemplazar la lateral del conjunto felina para el arranque del partido de vuelta del Apertura 2025?