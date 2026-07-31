Jessie Rosas debutará en UFC contra el veterano Miles Johns

El peleador nacido en Clovis, Nuevo México, entrena en MMA Lab y destaca principalmente por su capacidad para llevar los combates al suelo

La familia Rosas tendrá un segundo representante dentro de UFC. Jessie “Tachidito” Rosas, hermano mayor de Raúl Rosas Jr., firmó con la compañía y realizará su debut el próximo 8 de agosto frente al experimentado Miles Johns.

El combate fue incorporado con poca anticipación a UFC Vegas 120 y se disputará en peso pluma, con límite de 145 libras, dentro del Meta Apex de Las Vegas.

La función será encabezada por el enfrentamiento de peso ligero entre Mateusz Gamrot y Quillan Salkilld, mientras Jessie buscará aprovechar la oportunidad para trasladar al octágono el buen momento que construyó en el circuito regional.

“Tachidito” llega como campeón de UWC México

Jessie Rosas tiene 23 años y cuenta con una marca profesional de ocho victorias y una derrota. El peleador nacido en Clovis, Nuevo México, entrena en MMA Lab y destaca principalmente por su capacidad para llevar los combates al suelo.

De sus ocho triunfos, cuatro fueron conseguidos mediante sumisión y dos por nocaut o nocaut técnico. Su única derrota ocurrió en marzo de 2024, pero desde entonces logró recuperarse y encadenar tres victorias.

Su actuación más reciente se produjo el pasado 7 de junio en Tijuana, donde sometió al guatemalteco Erick “Pericka” Ruano con un estrangulamiento de brazo y cabeza durante el quinto asalto. El resultado le permitió conquistar el campeonato de peso gallo de UWC México.

Ese triunfo terminó por impulsar su llegada a UFC, apenas dos meses después de obtener el primer título de su carrera profesional.

Miles Johns pondrá a prueba al debutante

El estreno no será sencillo para “Tachidito”, debido a que Miles Johns acumula una amplia trayectoria dentro de la empresa. El estadounidense presenta un récord de 15 victorias, cinco derrotas y una pelea sin resultado, además de competir en UFC desde 2019.

Johns ha desarrollado la mayor parte de su carrera en peso gallo, aunque también cuenta con experiencia en las 145 libras. Llegará al enfrentamiento con la necesidad de recuperar terreno después de sufrir tres derrotas consecutivas.

La pelea presenta un contraste marcado: Rosas aterrizará en UFC con una racha ascendente y el impulso de un campeonato regional, mientras Johns intentará utilizar su experiencia para frenar al recién llegado y mantenerse dentro de la competencia.

Los hermanos Rosas compartirán escenario en UFC

Con la contratación de Jessie, los Rosas se integrarán a la lista de hermanos que han competido en la compañía. Raúl Rosas Jr. abrió el camino en 2022, cuando obtuvo un contrato con apenas 17 años y posteriormente se convirtió en el peleador más joven en ganar un combate dentro de UFC.

Ambos crecieron vinculados a las artes marciales por influencia de su padre y comenzaron su desarrollo competitivo desde temprana edad. Ahora, Jessie tendrá la oportunidad de construir su propia historia, lejos de quedar únicamente bajo la referencia de los logros de su hermano menor.

El debut de Jessie “Tachidito” Rosas ante Miles Johns se celebrará el sábado 8 de agosto en Las Vegas, en una presentación que pondrá a prueba su lucha, su capacidad de finalización y su adaptación inmediata al máximo nivel de las artes marciales mixtas.