Jersey de Jordan usado en 'The Last Dance' se vende por $12 mdd

Esa eliminatoria fue la sexta y última aparición de Jordan en unas Finales de la NBA, y concluyó con su sexto anillo, retirándose invicto en estas series

Una camiseta de Michael Jordan usada en las Finales NBA de 1998 ganadas por los Chicago Bulls a los Utah Jazz se vendió este martes por la cifra de 12,26 millones de dólares, un récord para una elástica de colección de la liga de baloncesto estadounidense.

La camiseta salió a subasta el pasado 15 de septiembre en la plataforma de comercio Joopiter, fundada por el artista Pharrell Williams, y un coleccionista se la adjudicó este martes.

Los 12,26 millones de dólares pagados por esta camiseta superan el anterior récord de la NBA, 10,1 millones de dólares para otra elástica llevada por Jordan en esas Finales.

"Usada durante 'The Last Dance' - la última temporada en la que el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos ganó un campeonato -, marca la culminación de una era que transformó el baloncesto en un fenómeno cultural global", destacó la plataforma.

El '23' fue el máximo anotador esa noche con 24 puntos que contribuyeron a que los Bulls se llevaran la victoria y se adelantaran 2-1 en la serie.

Esa eliminatoria fue la sexta y última aparición de Jordan en unas finales de la NBA, y concluyó con su sexto anillo gracias a una de sus jugadas más emblemáticas: 'The Last Shot', en la que puso por delante a los Bulls con un tiro de dos puntos a falta de 5 segundos.

Joopiter sacó a subasta el pasado diciembre las icónicas zapatillas Nike Kobe 6 'Grinch', que empleó Kobe Bryant en el partido de Navidad de 2010 contra los Miami Heat de LeBron James, también por un precio mínimo de 10 millones de dólares.

Además, un cromo firmado por Bryant y Jordan fue subastado el pasado agosto por más de 12,9 millones de dólares (unos 11 millones de euros) por la casa de subastas Heritage Auctions, una cantidad récord para una tarjeta de este tipo en Estados Unidos y que lo convirtió en el segundo objeto de coleccionismo deportivo más caro de todos los tiempos.