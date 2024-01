 Jenni Hermoso recibió amenazas de muerte tras caso Rubiales

La destacada futbolista de Tigres Femenil, Jenni Hermoso, ha decidido romper el silencio y compartir detalles impactantes sobre su experiencia tras el controvertido beso de Luis Rubiales, del entonces presidente de la RFEF, después de que España conquistara el Mundial Femenil de 2023.

En entrevista con Jesús Calleja en el programa ‘Planeta Calleja’, la atleta reveló los desafíos que enfrentó, incluyendo amenazas y mensajes de odio en redes sociales.

Durante un recorrido por Islandia, Hermoso compartió su perspectiva sobre la polémica que la rodeó después del beso, destacando que, aunque no es una ávida usuaria de redes sociales, ha experimentado la realidad de recibir mensajes de odio.

"Quieras o no, cuando abres las redes sociales, te llegan (mensajes de odio). Y por mucho que no quieras, al final acabas viendo cosas que no son agradables. Y nunca lo entenderé, pero pienso que va a estar siempre ahí", expresó.

La jugadora española reveló los extremos a los que llegaron algunas amenazas: "Lo más fuerte que me han dicho ha sido 'como te vea por la calle te apuñalo'. También me han deseado que me rompan las rodillas, me han insultado... es difícil de gestionar".

A pesar de estas adversidades, Hermoso mostró una resiliencia notable al comentar: "Imagino a esa persona que me está insultando que está en el baño cagando. Entonces, yo lo que hago es leerlo cuando también estoy en el baño".

Nuevos horizontes con Tigres Femenil

Después del incidente, Luis Rubiales fue retirado de su cargo en la RFEF, mientras que Jenni Hermoso tomó un nuevo rumbo en su carrera. Cambiando de Pachuca a Tigres Femenil en la Liga MX Femenil, la futbolista busca enfocarse en el deporte y dejar atrás las dificultades pasadas.

Comentarios