Jenni Hermoso entra a la Liga Mx como jugadora 'insignia'

La española Jenni Hermoso, campeona mundial con su país hace dos años, se convirtió en una de las dos jugadoras 'insignias' que completaron el equipo de la Liga MX femenil que jugará el próximo día 22 con el Barcelona.

La Federación Mexicana de Fútbol explicó que otorgó la categoría de 'insignia', que reconoce a una figura representativa de un equipo o deporte, a Hermoso, y a Alicia Cervantes, delantera de las Chivas de Guadalajara

"Es la jugadora que encarna los valores y el espíritu del equipo, y a menudo, cuenta con popularidad", comentó la Federación al referirse al sello otorgado a las dos nuevas incorporaciones del conjunto de la Liga de México.

En el presente torneo Apertura, Hermoso suma cuatro goles en cuatro partidos, a dos de la líder anotadora, Charlyn Corral, del Pachuca, con quien hizo dupla cuando coincidieron en el equipo tuzo.

El partido de las estrellas de la liga mexicana contra el Barcelona, con sede en Monterrey, ha despertado grandes expectativas después de que los organizadores informaron que las españolas vendrán con sus principales figuras.