Jen Pawol se convierte en la primera árbitra en las Grandes Ligas

Jen Pawol de 48 años, se convirtió este sábado en el Truist Park de Atlanta, en la primera mujer en arbitrar en la liga estadounidense de béisbol (MLB)

Jen Pawol hizo historia este sábado en las Grandes Ligas al convertirse en la primera árbitra de un juego de la MLB.

Pawol fue ‘umpire’ este sábado en el primero de los juegos del doble duelo entre los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami.

Además de los dos partidos de este sábado, también arbitrará el juego del domingo que cerrará esta serie entre los Bravos y los Marlins.

Umpiring first base for Game 1 of today’s Marlins-Braves doubleheader, Jen Pawol has become the first woman to umpire in a regular-season MLB game. pic.twitter.com/DG2oHqhE6O — MLB (@MLB) August 9, 2025