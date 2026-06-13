Jefe fútbol palestino sigue sin tener visa para ingresar a EUA

Rajoub cuestionó la situación y consideró que los problemas migratorios no deberían afectar la participación de los vinculados al futbol internacional.

El presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, permanece en Ciudad de México a la espera de obtener una visa que le permita ingresar a Estados Unidos para asistir a actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Rajoub asistió al partido inaugural del torneo entre México y Sudáfrica, pero aseguró que continúa sin autorización para entrar a territorio estadounidense, una situación que también afecta a otros representantes acreditados de distintas federaciones nacionales.

Dirigentes y oficiales enfrentan problemas migratorios

De acuerdo con el dirigente palestino, varios invitados oficiales vinculados al futbol internacional han encontrado obstáculos para ingresar a Estados Unidos pese a contar con acreditaciones relacionadas con el Mundial.

Entre los casos mencionados se encuentran el de un árbitro procedente de Somalia y un fotógrafo que formaba parte de la delegación de Irak, quienes tampoco habrían podido completar su ingreso al país.

Rajoub cuestionó la situación y consideró que los problemas migratorios no deberían afectar la participación de representantes vinculados al futbol internacional.

"No creo que sea justo usar o abusar y negar el derecho de todos los futbolistas de todo el mundo a asistir", declaró.

FIFA reconoce dificultades para resolver los casos

La FIFA ha señalado que mantiene conversaciones para intentar solucionar los problemas relacionados con visas, aunque reconoció que las decisiones finales corresponden a las autoridades gubernamentales.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, reiteró recientemente que la intención del torneo es recibir a representantes de todas las federaciones afiliadas, pero admitió que la FIFA no tiene autoridad para intervenir directamente en las políticas migratorias de los países anfitriones.

La organización suele invitar a los presidentes de asociaciones nacionales de futbol a cada edición de la Copa del Mundo como parte de los actos institucionales del torneo.

Un contexto marcado por tensiones políticas

La situación ocurre en medio de las diferencias que desde hace años mantienen los dirigentes del futbol palestino e israelí dentro de distintos organismos deportivos internacionales.

Rajoub ha impulsado diversas iniciativas para que la FIFA analice denuncias relacionadas con el desarrollo del futbol en territorios palestinos y los efectos del conflicto en la infraestructura deportiva de Gaza.

Mientras continúan las gestiones diplomáticas y administrativas, el dirigente palestino permanece en México a la espera de una resolución que le permita asistir a las actividades previstas en Estados Unidos dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.