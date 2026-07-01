Jazz Chisholm Jr. sale tras fuerte choque con Domínguez

Jazz Chisholm Jr. abandonó el juego de los Yankees tras una aparatosa colisión con Jasson Domínguez y fue colocado en el protocolo de conmoción cerebral

El segunda base de los Yankees de Nueva York, Jazz Chisholm Jr., abandonó el partido del lunes por la noche ante los Tigres de Detroit luego de protagonizar una aparatosa colisión con el jardinero derecho Jasson Domínguez y posteriormente fue colocado en el protocolo de conmoción cerebral.

El incidente ocurrió durante la cuarta entrada, cuando los Yankees perdían 7-0. Hao-Yu Lee conectó un elevado hacia la zona corta del jardín derecho y tanto Chisholm como Domínguez fueron por la pelota.

El jardinero logró realizar la atrapada, pero su guante impactó directamente el rostro del infielder.

Tras el choque, Chisholm cayó de inmediato sobre el césped y permaneció tendido boca arriba durante varios minutos mientras era atendido por el mánager Aaron Boone y el preparador físico Tim Lentych.

Después de recibir atención médica, se levantó y abandonó el terreno caminando por sus propios medios, siendo sustituido por Oswaldo Cabrera en la segunda base.

Jazz Chischolm sale del partido luego de chocar con Jasson Domínguez. #yankees #repbx pic.twitter.com/bp6cZPysex — Universo Yankeesta (@universoyankis) June 30, 2026

Boone lamenta la jugada

Al término del encuentro, en el que Nueva York cayó 7-3 para sumar su quinta derrota consecutiva, Aaron Boone señaló que aún no tenía claro cómo se desarrolló la acción.

"No estoy seguro exactamente de qué pasó. Obviamente estamos jugando con el cuadro adentro, así que es un poco esa tierra de nadie. Creo que JD la cantó tarde. No sé si no escuchó", declaró el dirigente.

Domínguez calificó el choque como desafortunado

Por su parte, Jasson Domínguez explicó que, al ver la trayectoria de la pelota, consideró que debía intentar la atrapada y aseguró haber avisado, aunque reconoció que probablemente no lo hizo con suficiente fuerza.

"Fue realmente desafortunado. Estaban jugando con el cuadro adentro. En mi mente, tengo que ir a atrapar la pelota. La canté, pero obviamente no la canté lo suficientemente fuerte. Pero realmente desafortunado lo que pasó", comentó.

El jardinero permaneció en el encuentro y, en la jugada siguiente, volvió a protagonizar un fuerte impacto al estrellarse contra la barda del jardín mientras capturaba un batazo de Kerry Carpenter para finalizar la cuarta entrada.

Domínguez explicó que el golpe le provocó momentáneamente falta de aire debido a que su codo se impactó contra el abdomen, aunque aseguró que se encontraba en buenas condiciones.

Antes de abandonar el partido, Jazz Chisholm Jr. se ponchó en su único turno al bate. En la presente temporada mantiene un promedio de bateo de .222, con 12 cuadrangulares y 33 carreras impulsadas en 81 encuentros.

El segunda base venía de ser expulsado el domingo por la noche durante la derrota de los Yankees por 5-4 en 10 entradas frente a Boston, después de estrellar su casco contra el suelo detrás del plato tras poncharse en un swing contenido ante Sonny Gray.