Jaylen Warren lidera triunfo de Steelers 27-6 sobre los Browns

Con 143 yardas del corredor y ocho capturas defensivas sobre Deshaun Watson, Pittsburgh venció a Cleveland y tomó la cima de su división.

El corredor Jaylen Warren igualó la marca más alta de su carrera al acumular 143 yardas por tierra y anotar un 'touchdown' en el marco de su cumpleaños número 28, liderando el triunfo de los Steelers de Pittsburgh por 27-6 sobre los Browns de Cleveland. Con este resultado, el conjunto de Pittsburgh tomó en solitario el primer lugar de la división AFC Norte.

Los Steelers (6-2) tomaron revancha de la derrota sufrida hace un mes en calidad de visitantes frente a Cleveland (5-3), haciendo valer su dominio en la línea de golpeo y manteniendo la hegemonía histórica cuando enfrentan a este rival en condición de locales.

Dominio absoluto en casa e hito histórico en la NFL

La victoria representó el triunfo número 23 de forma consecutiva en temporada regular para los Steelers sobre los Browns en el Acrisure Stadium. Con esta racha, la franquicia igualó el récord histórico de la NFL de más victorias seguidas en casa ante un mismo oponente, marca que compartía de manera exclusiva Green Bay tras vencer 23 veces seguidas a Detroit entre 1992 y 2014.

Pese a que los Browns llegaron con la expectativa de lograr su mejor arranque de campaña en 32 años respaldados por las actuaciones del 'quarterback' Deshaun Watson —e incluso tras las declaraciones del ala defensiva Jared Verse, quien aseguró en la semana que Cleveland se impondría en territorio rival—, el desarrollo del juego favoreció ampliamente a los locales.

Contención defensiva y control del marcador

La defensiva de Pittsburgh castigó a Deshaun Watson al registrar ocho capturas a lo largo del encuentro, mientras que la línea ofensiva de los Steelers controló el ritmo del partido durante las tres horas de juego.

Las anotaciones del encuentro comenzaron a construirse desde el primer cuarto, cuando Rico Dowdle firmó una carrera de 9 yardas por el centro para darle a Pittsburgh una ventaja que mantendría el resto del compromiso (acumulando 56 yardas por tierra en el juego). Posteriormente, los Steelers sumaron puntos en cuatro de sus siguientes cinco posesiones, destacando una zambullida de 1 yarda del ala cerrada Pat Freiermuth antes del descanso para colocar el marcador 20-6.

En el apartado aéreo, el mariscal de campo Aaron Rodgers completó 13 de 25 pases para un total de 172 yardas y sufrió una intercepción durante el desarrollo del encuentro que definió el liderato divisional para Pittsburgh.