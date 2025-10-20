Jayden Daniels se someterá a resonancia tras lesión contra Dallas

El quarterback de los Commanders se someterá a una resonancia magnética por una lesión en el tendón de la corva tras una lesión en el juego de este domingo

El quarterback de los Commanders de Washington Jayden Daniels se someterá a una resonancia magnética el lunes por una lesión en el tendón de la corva después de que su pierna derecha se torciera de manera incómoda al ser derribado y perder un balón suelto a mitad del tercer cuarto en la derrota por 44-22 contra los Cowboys de Dallas.

El entrenador de los Commanders, Dan Quinn, no entró en detalles sobre la lesión después del partido del domingo, pero dijo que Daniels había sentido algo en su tendón de la corva en la jugada antes de salir del juego.

“No quiero decir una cosa u otra, y no dar la información precisa sobre eso”, dijo Quinn, después de referirse a la resonancia magnética planificada para el mariscal de campo de segundo año.

Daniels se agarró la parte posterior de su pierna después de ser derribado por Shemar James. El linebacker novato llegó justo cuando el quarterback había hecho un amago de pase y fue derribado.

Después de caminar con dificultad hacia la línea lateral, Daniels entró brevemente en la tienda médica antes de salir y trotar por el área del banco y luego dirigirse al túnel hacia el vestuario con Washington abajo 27-15.

“Definitivamente quería volver a entrar”, dijo Quinn.

Después del balón suelto de Daniels, los Cowboys avanzaron 55 yardas en nueve jugadas para el pase de touchdown de 5 yardas de Dak Prescott al ala cerrada Jake Ferguson para una ventaja de 34-15.

Marcus Mariota asumió el control en la siguiente ofensiva de los Commanders. Completó un pase de 18 yardas antes de lanzar una intercepción que DaRon Bland devolvió 68 yardas para un touchdown que puso a Dallas arriba 41-15 con 5:31 restantes en el tercer cuarto.

Daniels completó 12 de 22 pases para 156 yardas con un touchdown antes de lesionarse el domingo, cuando los Commanders estaban sin sus tres principales receptores. Fue derribado dos veces, incluyendo la primera de la carrera de James.

En los cinco juegos que ha jugado esta temporada, Daniels ha completado 89 de 146 pases para 1.031 yardas con ocho touchdowns y una intercepción.

Mariota terminó 4 de 10 para 63 yardas con la intercepción contra los Cowboys .

Daniels se perdió dos juegos a principios de esta temporada con una lesión en la rodilla izquierda, y los Commanders dividieron esos juegos con Mariota.

“Es difícil. Ha estado luchando todo el año, y sé que eso puede ser muy frustrante”, dijo Mariota sobre Daniels.

Mariota tomó el control en la segunda mitad del final de la temporada regular de Washington, que se dirigía a los playoffs, el pasado enero en el AT&T Stadium contra los Cowboys. Daniels completó seis de 12 pases para 38 yardas y fue derribado cuatro veces antes del descanso.

Washington avanzó a su primer juego de campeonato de la NFC en más de 30 años con el entonces quarterback novato.