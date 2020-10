Javier Hernández se burla, por no ser convocado al TRI

"El Chicharito" fue cuestionado por los medios a lo que el delantero del Galaxy respondió con burla

El entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo "Tata" Martino ya tiene a los 22 integrantes que conforman el equipo que viajará a Holanda para sus dos encuentros, lo que destacá esta lista fue la no convocatoria de Javier "El Chicharito" Hernández a la TRI.

Ante esta situación "El Chicharito" fue cuestionado por los medios a lo que el delantero del Galaxy respondió con burla y de manera sarcástica: "¡Ah! ¿Ya salió?".

Para después mencionar que trabajará más duro para que sea convocado de nuevo a la Selección de México.

Si no estoy en la lista hay que seguir trabajando para que vuelva a aparecer y como no estoy convocado no tengo opinión alguna, más que desearle lo mejor a la selección", dijo el atacante del LA Galaxy.

"Dejaré todo como lo estoy tratando de hacer y tarde o temprano las cosas positivas van a llegar si sigues entregando todo dentro del campo. Sabemos que esto es totalmente grupal, tenemos que encontrar esa química, necesitamos correr mejor y tener mucha personalidad para hacer lo que más nos gusta"

También fue cuestionado sobre el tema que algunos jugadores no quiere ir a la Selección o que los clubes de fútbol no prestan a los jugadores.

El delantero angelino soló a jugado 7 de los 13 encuentros que ha disputado el Galaxy en la temporada.