Javier Aguirre respalda a Rafa Márquez como DT

Durante un encuentro público en la capital, estrategas y futbolistas analizaron el paso de la Selección en el Mundial 2026.

El experimentado estratega y exseleccionador de México, Javier Aguirre, expresó este viernes su respaldo a Rafael Márquez para asumir la dirección técnica de la selección mexicana, tras haber sido este su segundo entrenador durante la reciente Copa del Mundo.

El anuncio y las emotivas reflexiones de los líderes del Tricolor se produjeron en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en la edición anual del encuentro 'México Siglo XXI', al que también acudió la leyenda de la selección mexicana, el guardameta Guillermo Ochoa.

El 'Vasco' Aguirre confirmó la capacidad de su sucesor para liderar esta nueva etapa del proyecto deportivo al asegurar con absoluta rotundidad que el exfutbolista del Barcelona "conoce perfectamente la selección y nos va a llevar a buen puerto" durante las próximas competencias internacionales.

Asimismo, el entrenador saliente alabó la gran madurez del antiguo capitán del combinado mexicano al destacar que, tanto como futbolista como segundo entrenador, "siempre ha mostrado humildad y respeto" hacia el cuerpo técnico y los jugadores.

Márquez devolvió el emotivo elogio a su mentor definiéndolo ante el auditorio como "un gran ser humano y un extraordinario gestor" de vestuarios en momentos de máxima presión, mientras que Aguirre enalteció a su equipo al declarar que "estos dos hombres han escrito historia sobre el Mundial".

Al analizar el camino recorrido por el grupo durante el Mundial 2026, en el que México fue uno de los organizadores junto con Estados Unidos y Canadá, Aguirre remarcó que el éxito "es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo", reflexión que tanto Márquez como Ochoa respaldaron.

A pesar de la eliminación de México ante Inglaterra, Márquez, el próximo seleccionador mexicano, insistió ante los miles de jóvenes presentes en que el valor real de la justa "no es tanto el trofeo, sino todo el camino que haces para llegar a él" junto al grupo de futbolistas y afirmó que la selección de este año "era una familia".