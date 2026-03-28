Javier Aguirre explica la ausencia de Diego Lainez en el Tri

Ante versiones que apuntaban a posibles problemas internos, el seleccionador rechazó esas versiones y aseguró que el ambiente en el equipo ha sido positivo.

La ausencia de Diego Lainez en la Selección Mexicana ocasionó dudas entre aficionados tras no aparecer en las convocatorias recientes, pese a su regularidad con Tigres en la Liga MX.

El estratega explicó su postura luego de anunciar la lista para los partidos amistosos ante Islandia, Portugal y Bélgica, donde el mediocampista no fue considerado. La decisión generó cuestionamientos, pero el entrenador descartó cualquier problema fuera de la cancha.

¿Por qué Diego Lainez no está en la Selección Mexicana?

Javier Aguirre fue claro al señalar que la ausencia de Lainez no está relacionada con temas disciplinarios. El técnico destacó que desde su llegada no se han presentado incidentes dentro del grupo.

“Hablar de un solo jugador que no está, es decir, que deben haber 55 que han venido y no han vuelto. Desde que estoy aquí no ha habido un solo acto de indisciplina”.

El entrenador subrayó que el proceso implica rotaciones constantes para observar a distintos futbolistas, por lo que algunos elementos quedan fuera en determinados llamados.

Aguirre descarta indisciplina en el Tri

Ante versiones que apuntaban a posibles problemas internos, el seleccionador rechazó esas versiones y aseguró que el ambiente en el equipo ha sido positivo.

Incluso mencionó que el único caso distinto fue el de Rodrigo Huescas, quien no participó en la Copa Oro debido a una situación legal.

“Fue el único acto de indisciplina, porque estaba en un proceso judicial y fue condenado; no fue a Copa Oro por lo mismo”.

Fuera de ese caso, Aguirre destacó que el comportamiento del grupo ha sido adecuado durante su gestión.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

El equipo nacional continuará su preparación con una serie de partidos amistosos internacionales. Enfrentará a Portugal el 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Banorte.

Posteriormente, se medirá ante Bélgica el 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago, en duelos que servirán para evaluar el rendimiento de los convocados y ajustar el funcionamiento del equipo.

Estos encuentros forman parte de la planificación del cuerpo técnico para consolidar un plantel competitivo rumbo a los próximos torneos internacionales.