Javier Aguirre convoca a cuatro 'regios' para amistosos del Tri

Cabe recalcar que esta convocatoria no es correspondiente a Fecha FIFA, por lo que solamente fueron requeridos jugadores de la Liga MX, salvo una excepción

A tan solo unos meses de que se lleve a cabo la Copa del Mundo, Javier Aguirre continúa probando jugadores en los diferentes amistosos para afinar detalles de cara a la justa y en esta ocasión fueron cuatro elementos del fútbol regio quienes se lograron colar a la lista.

El primero es Víctor Guzmán, de Rayados, quien es un constante en las convocatorias del "Vasco" pese a que ha perdido la titularidad en el conjunto albiazul.

Al central lo acompaña Diego Lainez, elemento que ha ganado mucho protagonismo de la mano de Guido Pizarro, por lo que seguirá luchando por un boleto para el Mundial.

De igual manera, Íker Fimbres, quien recibirá su primera oportunidad con la Selección Mayor, luego de ser un jugador estelar en las divisiones menores y cada día más asentado en el Monterrey.

Finalmente, Germán Berterame vuelve a la convocatoria, donde tendrá que respaldar la confianza de Aguirre con goles, algo que ha sido un dolor de cabeza para el Tri desde hace varios años.

Las sorpresas no faltaron

Además de la llamativa convocatoria de Fimbres a la Mayor, otros llamados interesantes fueron los de Richard Ledezma, lateral mexicoamericano de Chivas, Eduardo Águila, una de las revelaciones en la defensa del San Luis; Everardo López, del Toluca; Denzell García, de Juárez; Kevin Castañeda, de Xolos; Obed Vargas, del Seattle Sounders y Brian Gutiérrez, de Chivas.