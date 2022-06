Javi García, ex de Real Madrid, se retira a los 35 años

Crédito: Twitter @SLBenfica

El futbolista, que jugó también en el Real Betis, el Atlético Osasuna y la Selección Española, se convertirá en la 'mano derecha' de Roger Schmidt en el Benfica

Por: Redacción INFO7

junio, 22, 2022 17:08

Javi García, futbolista que militó en equipos como el Real Madrid, el Real Betis y el Atlético Osasuna y que fue internacional con la selección española en dos ocasiones, ha anunciado su retirada a los 35 años y tras casi dos décadas como profesional.



Francisco Javier García Fernández, nacido en la localidad murciana de Mula el 8 de febrero de 1987, ha comunicado una decisión esperada y, de hecho, hace unas fechas ya se anunció el fin de su etapa en el Boavista portugués y que posiblemente recale como entrenador ayudante en el Benfica, asimismo de la Liga lusa, en el que igualmente desarrolló parte de su carrera.



Javi García se formó en la cantera del Madrid y perteneció a la primera plantilla blanca entre 2004 y 2007 y luego en la campaña 2008/2009.



Entre medias estuvo en el Osasuna y posteriormente en el Benfica, durante tres campañas; en el Manchester City inglés, de 2012 a 2014; en el Zenit de San Petersburgo ruso, entre 2014 y 2018; en el Betis, de 2017 a 2020; y en el Boavista, al que llegó hace dos veranos y en el que ha colgado las botas.



Como internacional absoluto debutó el 26 de mayo de 2012 en un amistoso ganado por 2-0 ante Serbia en la ciudad suiza de Sant Gallen. Entonces el centrocampista militaba en el Benfica y, además de en ese choque, estuvo en el disputado el 10 de septiembre de 2013, igualmente amistoso, frente a Chile en Ginebra y que se saldó como empate a dos ya formando parte del Manchester City.



En su carta de despedida ha hecho referencia a sus 18 temporadas y 514 partidos como profesional, "un viaje muy bonito y sobre todo muy largo desde que diera mis primeros pasos en la escuela de fútbol de mi padre en Murcia".



"Esta ha sido una carrera que jamás hubiera imaginado y que ha estado llena de momentos buenos, de los que he disfrutado mucho, y de otros no tan buenos, que me han hecho aprender y crecer a todos los niveles para poder superarlos", ha indicado al tiempo que se ha mostrado agradecido a quienes le han acompañado en su trayectoria con especial dedicatoria a las aficiones de los clubes a los que ha representado.

(EFE

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS