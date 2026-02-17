Japoneses dominan en patinaje artístico y ganan oro olímpico

Tras confirmarse el triunfo, ambos patinadores cayeron de rodillas sobre el hielo y se fundieron en un abrazo entre lágrimas

Los patinadores japoneses Riku Miura y Ryuichi Kihara protagonizaron una remontada histórica para conquistar la medalla de oro en la prueba de parejas del patinaje artístico, luego de recuperarse de un error en el programa corto que parecía alejarlos del podio en los Juegos Olímpicos de Invierno.

¿Cómo lograron Miura y Kihara remontar hasta el oro olímpico?

La pareja japonesa llegó al programa libre ubicada en el quinto lugar tras un desempeño irregular en la primera rutina. Sin embargo, respondieron con una actuación que estableció un récord mundial bajo el sistema actual de puntuación, lo que les permitió escalar posiciones hasta quedarse con el primer lugar.

Miura y Kihara obtuvieron 158.13 puntos en el programa libre y alcanzaron un total de 231.24 unidades, la mejor marca de su carrera deportiva. El resultado les permitió conquistar la primera medalla olímpica para Japón en la prueba de parejas.

Tras confirmarse el triunfo, ambos patinadores cayeron de rodillas sobre el hielo y se fundieron en un abrazo entre lágrimas, reflejando la presión y la emoción acumuladas durante la competencia.

¿Qué papel tuvo su entrenador en la remontada?

El entrenador Bruno Marcotte reveló que el mensaje previo a la presentación fue determinante para el desempeño de la pareja. Señaló que su principal indicación fue que dejaran atrás el error del día anterior y confiaran en su nivel competitivo.

“Mi mensaje principal para ellos hoy fue: sean los mejores del mundo. No se preocupen por lo de ayer. Les dije que no se había terminado. Antes de que salieran al hielo, solo les dije: ‘Sean ustedes mismos’”.

La respuesta fue una rutina sólida desde el inicio, con ejecuciones limpias en sus combinaciones técnicas y una coreografía que mantuvo estabilidad durante todo el programa.

¿Quiénes completaron el podio en la competencia?

La medalla de plata fue obtenida por Anastasiia Metelkina y Luka Berulava, quienes lograron la primera presea olímpica en la historia para Georgia dentro de los Juegos de Invierno.

“Es un momento increíble para mi país. Estoy en shock”.

El tercer lugar fue para la pareja alemana integrada por Minerva Fabienne Hase y Nikita Volodin. Aunque habían liderado tras el programa corto, errores en su rutina final provocaron que descendieran al tercer puesto.

“Ganamos una medalla olímpica. No es nada malo. Es una medalla en los Juegos Olímpicos. No creo que importe el color”.

¿Cómo fue la rutina que aseguró el título olímpico para Japón?

Miura y Kihara ejecutaron una secuencia inicial impecable que incluyó combinaciones de saltos triples y dobles, acompañadas por música inspirada en la película “Gladiator”. La rutina mantuvo precisión técnica y sincronización en cada elemento, incluyendo su lanzamiento de triple loop que cerró la presentación.

Tras la calificación final, Kihara reaccionó con un grito de celebración antes de arrodillarse junto a su compañera, confirmando una remontada que marcó un momento histórico para el patinaje artístico japonés.