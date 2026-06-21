Japón vs Túnez, Grupo F en el Mundial FIFA™ | Minuto a minuto

El encuentro tiene un significado especial al convertirse en el juego 1000 de la justa, un hito que tendrá como escenario el Estadio Monterrey.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ vivirá este viernes un momento histórico en Monterrey. Túnez y Japón se enfrentan en la Fecha 2 de la Fase de Grupos en un encuentro que quedará registrado como el partido número 1000 en la historia de las Copas Mundiales.

La selección tunecina llega al compromiso con la obligación de sumar puntos para mantenerse con vida en la competencia. El conjunto del Norte de África estrenará director técnico luego de la salida de Sabri Lamouchi tras la derrota sufrida ante Suecia en su debut. Ahora, bajo el mando de Hervé Renard, los tunecinos buscarán cambiar el rumbo y mantener aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, Japón intentará acercarse a la clasificación después de rescatar un empate frente a Países Bajos en la Jornada 1. Los goles de Keito Nakamura y Daichi Kamada permitieron a los llamados 'Samuráis Azules' sumar una unidad en un duelo exigente y llegar con confianza a este compromiso.

Además de los puntos en disputa, el encuentro tendrá un significado especial al convertirse en el juego 1000 de la historia de los Mundiales, un hito que tendrá como escenario el Estadio Monterrey.

Sigue todas las actualizaciones de este partido en nuestro minuto a minuto:

Finaliza el partido 1000 en la historia de los mundiales

Japón cierra el marcador con 4 goles y Túnez suma su segunda derrota a pesar del nuevo director técnico.

Minuto 90 ¡Se acerca el final del encuentro! Agregan seis minutos.

¡Se acerca el final del encuentro! Agregan seis minutos. ¡GOOOOL de Japón!

Ayase Ueda hace su segundo gol de la noche al 83 y agranda la diferencia con Túnez.

Minuto 70

Pausa de hidratación

¡JAPÓN LOGRA EL 3-0!

El equipo nipón le regala el tercero de la noche a su afición al minuto 68, haciendo el panorama más difícil para Túnez.

Minuto 60 La afición se encarga de encender el Estadio Monterrey: Hacen la ola y cantan 'Cielito lindo'.

La afición se encarga de encender el Estadio Monterrey: Hacen la ola y cantan 'Cielito lindo'. Minuto 52 Salvo un tiro raso de Japón a un costado del arco, aún no hay otra llegada de peligro.

Salvo un tiro raso de Japón a un costado del arco, aún no hay otra llegada de peligro. Arranca segundo tiempo de Túnez vs Japón

Saltan los equipos a la cancha para reanudar el encuentro.

Finaliza primer tiempo

Los equipos se van al descanso: Túnez 0-2 Japón.

Minuto 45 Para concluir con esta intensa primera mitad se agregan cuatro minutos.

Para concluir con esta intensa primera mitad se agregan cuatro minutos. Minuto 40 Baja un poco la intensidad del juego por la ventaja japonesa... y porque Túnez no encuentra por donde llegar

Baja un poco la intensidad del juego por la ventaja japonesa... y porque Túnez no encuentra por donde llegar ¡GOOOOL DE JAPÓN!

Ayase Ueda marcó el segundo gol del equipo al minuto 31 y reafirman paso firme ante Túnez.

Minuto 27 Se reanuda el partido tras la pausa de hidratación.

Se reanuda el partido tras la pausa de hidratación. Minuto 22 Después de un inicio intenso, escasean las llegadas de peligro a los arcos.

Después de un inicio intenso, escasean las llegadas de peligro a los arcos. Minuto 15 Tiro de esquina de Túnez, pero no pasa algo. Por otro lado, la afición hace su parte y corea "olés" cada vez que Japón da un pase.

Tiro de esquina de Túnez, pero no pasa algo. Por otro lado, la afición hace su parte y corea "olés" cada vez que Japón da un pase. Minuto 12

El var enseña que un disparo de Japón no cruzó la línea de gol. Defensa de Túnez ha defendido del segundo gol de Japón.

Minuto 7 Túnez ya no ha vuelto a generar peligro en el arco rival, mientras Japón se mantiene a la defensiva.

Túnez ya no ha vuelto a generar peligro en el arco rival, mientras Japón se mantiene a la defensiva. ¡GOOOOL! Japón manda el balón al fondo de la red

A solo 4 minutos de haber iniciado, el 'Samurái Azul' Hamada marca el primer tanto.

Arranca el partido

Saltan las selecciones a la cancha

Ambiente de fiesta en el Estadio Monterrey, que luce lleno para el duelo entre Túnez y Japón. Los tunecinos saltan de blanco, los japoneses de azul, mientras se entonan los himnos nacionales antes del silbatazo inicial.

Istvan Kovacs, árbitro central de Rumania, es el Juez Central de este encuentro.