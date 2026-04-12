Japón usará el Centro de Entrenamiento de Tigres para el Mundial

El plan del conjunto asiático contempla su llegada como parte de su preparación inicial, antes de trasladarse a Estados Unidos para su primer partido

La selección de Japón definió uno de sus puntos de preparación en Monterrey rumbo al Mundial 2026, al elegir el Centro de Entrenamiento de Tigres (CET) como su base de trabajo previo a su compromiso frente a Túnez. La decisión forma parte de su logística durante la fase inicial del torneo.

De acuerdo con información confirmada por fuentes vinculadas a la organización local, el conjunto japonés utilizará estas instalaciones ubicadas en San Nicolás de los Garza, aprovechando su cercanía con el Estadio de Rayados.

¿Por qué Japón eligió el CET en Monterrey?

El Centro de Entrenamiento de Tigres se localiza a aproximadamente 9.8 kilómetros del Gigante de Acero, lo que facilita los traslados del equipo durante su estancia en la ciudad. Esta proximidad representa una ventaja operativa en términos de tiempos y logística.

La selección japonesa tiene previsto entrenar en este complejo durante los primeros días de junio, en una etapa clave de adaptación antes del arranque de la Copa del Mundo 2026.

Japón vs Túnez marcará un momento histórico

El encuentro entre Japón y Túnez, programado en Monterrey, será el partido número 1,000 en la historia de los Mundiales, lo que lo convierte en un duelo significativo dentro del torneo.

Este contexto añade relevancia al enfrentamiento, en el que ambas selecciones buscarán sumar en la fase de grupos en una sede que formará parte del calendario oficial del certamen.

Plan de concentración y movimientos del equipo

El plan del conjunto asiático contempla su llegada a Monterrey como parte de su preparación inicial, antes de trasladarse a Estados Unidos para disputar su primer partido del Mundial.

Posteriormente, el equipo regresará a la ciudad para enfrentar a Túnez, utilizando nuevamente el CET como base operativa y deportiva durante su estancia en la Sultana del Norte.