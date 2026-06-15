Japón rescata empate ante Países Bajos en el Mundial 2026™

Japón reaccionó en dos ocasiones y rescató un empate 2-2 ante Países Bajos en un vibrante duelo del Grupo F del Mundial 2026

Japón volvió a demostrar que es una selección capaz de competir bajo presión y rescató un empate 2-2 ante Países Bajos en el arranque del Grupo F del Mundial 2026, en un partido que cambió por completo durante el segundo tiempo y que dejó a los Samuráis Azules con un punto de mucho valor.

El equipo dirigido por Hajime Moriyasu tuvo que reaccionar en dos ocasiones después de verse abajo en el marcador, haciendo valer la tenacidad y resiliencia que su propio técnico había destacado en la previa del encuentro.

Primer tiempo cerrado y sin claridad ofensiva

La primera mitad estuvo lejos del ritmo que ambos entrenadores habían anticipado. Países Bajos intentó llevar el control del balón, pero lo hizo sin profundidad suficiente para romper el bloque defensivo japonés.

El conjunto neerlandés movió la pelota de un lado a otro, con Frenkie de Jong como eje de circulación, aunque pocas veces encontró espacios para poner en aprietos al arquero Zion Suzuki.

Japón, por su parte, priorizó el orden defensivo y se mantuvo compacto cerca de su área, dejando pocas opciones para que la ofensiva naranja pudiera atacar con comodidad.

Las ocasiones más claras de Países Bajos llegaron mediante desbordes de Cody Gakpo y un par de intentos de Donyel Malen, mientras que Japón apenas generó aproximaciones aisladas con Keito Nakamura y Ueda antes del descanso.

El encuentro necesitaba una acción individual para salir del bloqueo, y esa apareció en el segundo tiempo por medio de Virgil van Dijk.

El capitán neerlandés aprovechó una segunda jugada tras un servicio lateral de Ryan Gravenberch y conectó un cabezazo preciso para colocar el balón pegado al poste, lejos del alcance de Suzuki.

El gol modificó por completo el desarrollo del partido. Japón se vio obligado a adelantar líneas y Países Bajos comenzó a encontrar los espacios que no había tenido durante la primera mitad.

Japón responde dos veces y evita la derrota

La reacción japonesa llegó poco después con un disparo de Keito Nakamura, quien sorprendió al arquero Bart Verbruggen para igualar el marcador y devolverle vida a los Samuráis Azules.

Sin embargo, Países Bajos volvió a tomar ventaja gracias a una gran definición de Crysencio Summerville, quien sacó un disparo cruzado de zurda para poner nuevamente al frente al conjunto dirigido por Ronald Koeman.

Cuando parecía que la Naranja Mecánica podía controlar el cierre del encuentro, Japón insistió hasta encontrar recompensa. Ya sin Takefusa Kubo, quien tuvo que abandonar el campo con molestias, el equipo asiático mantuvo la presión y encontró el empate en los minutos finales.

La jugada nació con un cabezazo de Koki Ogawa que terminó siendo rechazado y posteriormente desviado por Daichi Kamada, suficiente para vencer al arquero neerlandés y sellar el 2-2 definitivo.

Grupo F queda abierto tras un empate de alto voltaje

El resultado dejó sensaciones encontradas para ambos equipos. Países Bajos se marchó con la impresión de haber dejado escapar una victoria que tuvo en sus manos, mientras que Japón rescató un punto que puede ser determinante en un grupo competitivo.

La preocupación para los japoneses estará en la evolución física de Kubo, una de sus principales figuras ofensivas, luego de retirarse con molestias en la segunda mitad.

Con este empate, el Grupo F queda abierto desde la primera jornada, a la espera de lo que ocurra con Suecia y Túnez, rivales directos en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.