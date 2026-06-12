Japón pierde a Endo: se retira de la selección

El capitán causó baja por lesión y anunció su retiro de la selección, dejando al equipo sin su líder previó a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Todavía no empieza la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para Japón y la selección del sol naciente ya tiene una baja y el retiro de uno de sus jugadores.

Se trata de Wataru Endo, capitán y uno de sus referentes, quien causó baja de la preparación debido a una lesión, además de anunciar el fin de su trayectoria con el combinado nacional.

Fue mediante sus redes sociales que el jugador dio a conocer esta decision.

El volante de 33 años no pudo recuperarse totalmente de una molestia en el pie derecho y decidió no seguir forzando su estadía en la concentración del cuadro asiático.

“Por supuesto, siento frustración por no poder participar en esta Copa del Mundo, pero más que eso, me enorgullezco de haber crecido junto al equipo, liderándolo como capitán desde después de la Copa del Mundo de Qatar, hasta convertirnos en un grupo que puede hablar del ‘campeonato de la Copa del Mundo' como algo natural”, destacó el pivote asiático.

発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。

怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。… — 遠藤 航 (Wataru Endo) (@wataru0209) June 11, 2026

La salida de Endo de la selección representa una baja importante para la escuadra japonesa, que tratará de reemplazar al volante con Kaishu Sano, jugador de 25 años que milita en el Mainz 05 de la Bundesliga.

Otros jugadores que tendrán que dar un paso al frente tras la salida del capitán son el extremo de la Real Sociedad Takefusa Kubo y el central del Bayern Munich, Hiroki Ito.