Japón llega a Monterrey para enfrentar a Túnez

La expectativa por la presencia de Japón en la ciudad quedó reflejada en las decenas de personas que se hicieron oresentes en las inmediaciones del inmueble

La Selección de Japón ya se encuentra en Monterrey para preparar su compromiso de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Túnez, encuentro programado para este sábado a las 10:00 de la noche en el Estadio Monterrey en partido 1,000 de la Copa Mundial de la FIFA.

El arribo del conjunto asiático estuvo acompañado de un importante dispositivo de seguridad en el que participaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Tránsito de San Pedro, con el objetivo de garantizar el traslado seguro de la delegación desde su llegada a la ciudad.

Los futbolistas nipones fueron escoltados hasta el hotel de concentración, ubicado sobre la Avenida del Roble,en la zona de Arboledas, donde el operativo permitió que el equipo llegara de manera rápida y sin contratiempos a su destino.

La expectativa por la presencia de Japón en la ciudad quedó reflejada en las decenas de personas que se hicieron oresentes en las inmediaciones del inmueble.

Aficionados japoneses y mexicanos aguardaron durante varias horas con la esperanza de obtener una fotografía o un autógrafo de sus jugadores favoritos, generando un ambiente de fiesta mundialista.

Sin embargo, la principal noticia en torno al combinado japonés fue la ausencia de su máxima figura, Takefusa Kubo. El atacante no realizó el viaje a Monterrey y quedó descartado para el duelo frente a Túnez debido a una lesión en la rodilla izquierda sufrida tras el encuentro ante Países Bajos.

La baja de Kubo representa un golpe sensible para las aspiraciones del conjunto dirigido por Hajime Moriyasu, ya que el futbolista es uno de los referentes ofensivos y uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla.

Durante su estancia en la ciudad, la delegación japonesa también recibió una visita especial. La princesa Hisako de Takamado acudió al hotel de concentración para convivir con integrantes del equipo, mostrando su respaldo a la selección en esta etapa del torneo.

Con la llegada a Monterrey completada y tras instalarse en su cuartel general, Japón iniciará los últimos detalles de su preparación de cara al choque ante Túnez, un compromiso clave en sus aspiraciones dentro de la justa mundialista.