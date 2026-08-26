Janice Tjen remonta sobre Dayana Yastremska en el Abierto GNP 26

Un nuevo rompimiento le permitió colocarse 5-3 y posteriormente cerró el parcial con un juego en blanco para igualar el encuentro

Janice Tjen firmó una de las remontadas más emocionantes de la jornada del lunes en el Abierto GNP Seguros 2026, luego de superar a Dayana Yastremska en un encuentro que se prolongó por más de dos horas.

La indonesia, séptima sembrada del torneo, se recuperó después de perder el primer set y terminó imponiéndose por 2-6, 6-3 y 7-6 (7-5), en un partido definido por su fortaleza mental en los momentos de mayor presión.

Yastremska buscaba sumarse a sus compatriotas Oleksandra Oliynykova y Yulia Starodubtseva, quienes avanzaron un día antes, y durante buena parte del encuentro tuvo condiciones para asegurar su lugar en la segunda ronda.

Tjen responde después de un complicado primer set

La ucraniana inició con autoridad y ganó los primeros tres juegos. Aunque Tjen intentó reaccionar y logró acercarse en el marcador, Yastremska sostuvo su servicio para quedarse con el parcial inicial por 6-2.

La respuesta de la indonesia llegó en el segundo set. Tjen consiguió un rompimiento para ponerse arriba 2-1, pero su rival recuperó inmediatamente el quiebre.

El partido cambió a partir del quinto juego, cuando la séptima sembrada comenzó a tomar la iniciativa desde el fondo de la cancha. Un nuevo rompimiento le permitió colocarse 5-3 y posteriormente cerró el parcial con un juego en blanco para igualar el encuentro.

La indonesia completa la remontada en muerte súbita

Yastremska volvió a tomar ventaja en el tercer set y se adelantó 3-0 después de quebrar el servicio de Tjen. Sin embargo, la indonesia recuperó terreno hasta empatar 4-4 y poco después tuvo la oportunidad de sacar para ganar el partido.

La ucraniana logró prolongar el encuentro y llevó la definición a la muerte súbita. Ambas mantuvieron la igualdad hasta el 5-5, pero Tjen ganó los siguientes dos puntos para cerrar el desempate por 7-5.

Más allá del resultado, la diferencia estuvo en la capacidad de la indonesia para mantenerse dentro del partido después de estar en desventaja en el primer y tercer sets.

Ann Li avanza con autoridad ante Camila Osorio

En otro encuentro de la jornada, la estadounidense Ann Li, quinta sembrada, necesitó solamente una hora y cinco minutos para derrotar a la colombiana Camila Osorio por 6-1 y 6-2.

Li impuso condiciones desde el inicio y aprovechó mejor los puntos decisivos. Osorio disputó algunos juegos largos y tuvo oportunidades para sostener su servicio, pero la estadounidense encadenó cuatro juegos consecutivos para asegurar el primer parcial.

El dominio continuó en el segundo set. Li consiguió un quiebre desde el primer juego y mantuvo la presión para evitar cualquier intento de reacción de la colombiana.

La estadounidense ganó 62 de los 102 puntos disputados, convirtió seis de sus 12 oportunidades de quiebre y terminó el partido con cinco aces, frente a uno de Osorio.