Jamie Vardy regresa a Inglaterra y ficha con el Burnley

Aunque cumplirá 40 años en enero, el atacante decidió prolongar su carrera y aceptar un proyecto que le permitirá competir nuevamente en Inglaterra

Jamie Vardy regresará al balompié inglés para asumir uno de los desafíos más particulares de su carrera. El delantero de 39 años fue anunciado como nuevo jugador del Burnley, equipo al que intentará ayudar a abandonar los últimos lugares del Championship.

El histórico atacante del Leicester City firmó un contrato hasta el final de la temporada 2026-2027 y llegó como agente libre después de concluir su etapa con el Cremonese de Italia.

Burnley apuesta por la experiencia de Jamie Vardy

La incorporación responde al complicado inicio de campaña del Burnley, que todavía no consigue una victoria después de sus primeros encuentros en la segunda división inglesa. El club busca reforzar su ataque y recuperar terreno tras haber descendido de la Premier League.

Vardy se integrará al equipo dirigido por Nicky Hayen, quien destacó el liderazgo, la experiencia y la capacidad del delantero para influir tanto dentro del campo como en el vestidor.

“Estamos encantados de darle la bienvenida a Jamie al Burnley. Su experiencia y liderazgo serán invaluables para nuestro equipo y creemos que puede tener un impacto significativo en nuestra temporada”, expresó el entrenador.

Aunque cumplirá 40 años en enero, el atacante decidió prolongar su carrera y aceptar un proyecto que le permitirá competir nuevamente en Inglaterra. Su objetivo será aportar goles y personalidad a un plantel que necesita reaccionar para alejarse de la parte baja del torneo.

Vardy regresa a Inglaterra después de jugar en Italia

El delantero pasó la campaña anterior con el Cremonese, experiencia que representó su primera etapa fuera del balompié inglés. Tras quedar libre, fue relacionado con distintos clubes antes de concretar su incorporación al Burnley.

Vardy afirmó que la historia de la institución y la relación con sus aficionados influyeron en su decisión de llegar a Turf Moor.

“Este club tiene una verdadera historia futbolística y aficionados apasionados que merecen un equipo que los represente a ellos y a su ciudad”, declaró. “No puedo esperar para comenzar en el campo y ayudar al equipo a avanzar en la dirección correcta”, agregó el delantero.

Una leyenda del Leicester para intentar rescatar al Burnley

Jamie Vardy construyó la etapa más importante de su trayectoria durante 13 temporadas con el Leicester City, donde disputó 500 partidos y marcó 200 goles antes de despedirse en 2025.

El atacante fue uno de los protagonistas del histórico campeonato de la Premier League obtenido en la temporada 2015-2016. También conquistó la FA Cup, la Community Shield y dos títulos del Championship.

Entre sus logros individuales se encuentra la Bota de Oro de la Premier League de la campaña 2019-2020, además del récord de anotaciones en 11 jornadas consecutivas dentro del torneo inglés.

Su llegada representa una apuesta inmediata para el Burnley. Más allá de su edad, el club confía en que su experiencia en partidos de alta presión y su conocimiento del balompié inglés puedan contribuir a corregir el rumbo del equipo.

Para Vardy, el movimiento abre un nuevo capítulo en una carrera que comenzó lejos de las principales categorías y que lo convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la era moderna en Inglaterra.