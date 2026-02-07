James Rodríguez llega al Minnesota United de la MLS

El mediocampista colombiano estarávinculado con el equipo de Minnesota hasta junio de 2026, con una opción para extender el contrato hasta final de temporada

El Minnesota United de la MLS anunció este viernes la contratación del colombiano James Rodríguez, quien se encontraba sin equipo tras abandonar al León tras finalizar el anterior torneo en la Liga MX.

El mediapunta permanecerá vinculado con el equipo de Minnesota hasta junio de 2026, con una opción del club para extender el contrato hasta final de temporada, informó el club estaodunidense.

Su fichaje permitirá a James contar con minutos y tomar ritmo de cara al próximo Mundial que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

El jugador colombiano quedó libre tras no renovar su contrato con el León a la conclusión del pasado Apertura 2025.

Rodríguez disputó 30 partidos en menos de un año con el conjunto del Bajío en los que anotó 5 goles y repartió 8 asistencias.

El Minnesota United es el decimotercer equipo en la trayectoria de Rodríguez, que nunca ha disputado más de tres temporadas seguidas con un mismo club.

Su fichaje supone un nuevo golpe de efecto para la MLS, que la temporada pasada vio como otros grandes nombres como el argentino Rodrigo De Paul, el alemán Thomas Müller o el surcoreano Heung-min Son se incorporaban a una competición en la que también milita Lionel Messi en el Inter Miami.

El Minnesota United alcanzó las semifinales de Conferencia el año pasado después de finalizar en cuarta posición en el Oeste durante la fase regular.