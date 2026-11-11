James anota su primer gol con Atlético Nacional en Copa Colombia

El exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich, de 35 años, celebró emocionado una anotación que llegó en su décimo partido con la camiseta de Atlético Nacional

James Rodríguez eligió una semifinal para abrir su cuenta goleadora con Atlético Nacional: el colombiano marcó al minuto 82 y evitó la derrota de su equipo ante Once Caldas, que dejó escapar la ventaja y empató 1-1 este martes 10 de noviembre en el estadio Palogrande de Manizales.

El tanto del mediocampista dejó igualada la serie de la Copa Colombia antes del partido de vuelta en Medellín. Nacional regresará al Atanasio Girardot sin desventaja, después de pasar buena parte del encuentro abajo en el marcador.

Control de pecho y zurdazo para el primer gol de James

La jugada del empate comenzó con un pase largo del defensor William Tesillo hacia el área. James recibió con el pecho y remató de primera intención con la zurda, cruzando el balón a ras de piso para superar al guardameta Joan Parra.

El exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich, de 35 años, celebró emocionado una anotación que llegó en su décimo partido con la camiseta de Atlético Nacional y que cambió el panorama de la eliminatoria a ocho minutos del final del tiempo reglamentario.

James ya había exigido a Parra durante la primera mitad con un tiro libre que el portero logró desviar. Su siguiente oportunidad decisiva terminó en el gol con el que Nacional recuperó la igualdad.

🇨🇴⚽️ GOL DE JAMES RODRÍGUEZ DESPUÉS DE 6975 DÍAS JAMES VOLVIÓ A MARCAR EN EL FPC. 🔙 Su último y único gol en el fútbol de #Colombia fue el 6 de octubre de 2007 con la camiseta del #Envigado … PASARON 19 AÑOS, 1 MES Y 4 DÍAS 1ª ANOTACIÓN DE JAMES RODRÍGUEZ EN SU VUELTA AL FÚTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO. 1 gol y 2 asistencias en 10 partidos jugados con #AtleticoNacional https://t.co/V4ppr3AJPL — Nicolás Cadena (@nicocadena_) November 11, 2026 Once Caldas se adelantó y ambos terminaron con diez El equipo de Manizales abrió el marcador al minuto 38, cuando el atacante Luis Felipe Gómez conectó un cabezazo que le permitió al conjunto local irse al descanso con ventaja. La segunda parte tuvo dos expulsiones por doble amonestación. Gómez dejó a Once Caldas con diez jugadores al minuto 75 y, cinco minutos después, el argentino Elías Cabrera recibió la tarjeta roja por Atlético Nacional. Con ambos equipos en igualdad numérica, apareció James para establecer el 1-1 definitivo al minuto 82. El resultado impidió que Once Caldas aprovechara su localía para tomar ventaja en la búsqueda del boleto a la final. La semifinal se definirá el 17 de noviembre en Medellín El partido de vuelta está programado para el martes 17 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot. El encuentro comenzará a las 18:30 horas de Colombia, las 17:30 del centro de México. Antes de resolver la semifinal, Nacional y Once Caldas volverán a enfrentarse el sábado 14 de noviembre por la Liga colombiana, también en Medellín. Ese compromiso iniciará a las 15:30 horas de Colombia, las 14:30 del centro de México, y no tendrá efecto en el marcador global de la Copa.