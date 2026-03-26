Jamaica se prepara para el repechaje rumbo al Mundial 2026

El arquero del Philadelphia Union subrayó que el objetivo es consolidar un equipo competitivo que pueda trascender en la fase de repechaje y asegurar su lugar

La selección de Jamaica afina detalles para su compromiso ante Nueva Caledonia en la repesca rumbo al Mundial 2026, en un duelo que se disputará en Guadalajara y que representa una oportunidad clave para acercarse a la máxima justa internacional.

El guardameta Andre Blake dejó claro que, pese a la diferencia en el ranking, el equipo caribeño no caerá en exceso de confianza ante un rival que ha sorprendido en las eliminatorias de Oceanía.

“Cualquier equipo es bueno hasta después del partido. Los vamos a respetar porque el fútbol no se gana en el papel; debes salir al campo y rendir. Así que vamos a tener que trabajar duro si queremos ganar”, afirmó el arquero Andre Blake, quien funge como uno de los líderes del conjunto jamaicano.

Respeto al rival pese al favoritismo

Aunque los llamados 'Reggae Boyz' parten como favoritos, el equipo reconoce que Nueva Caledonia ha logrado posicionarse como una de las sorpresas del proceso clasificatorio, lo que obliga a encarar el encuentro con máxima concentración.

El combinado jamaiquino realizó su última sesión de entrenamiento en territorio mexicano, enfocándose en aspectos tácticos y físicos para llegar en condiciones óptimas al compromiso.

Confianza en el plantel jamaicano

Blake también destacó la calidad del grupo y el trabajo colectivo que han venido desarrollando, con la mira puesta en regresar a una Copa del Mundo tras casi tres décadas de ausencia.

“Creo que tenemos un grupo de chicos realmente bueno. Tenemos mucho talento y, sin duda, una vez que tengamos las piezas adecuadas y todos rindan al máximo, podemos ser un rival formidable”, señaló.

El arquero del Philadelphia Union subrayó que el objetivo es consolidar un equipo competitivo que pueda trascender en la fase de repechaje y asegurar su lugar en la justa internacional.

Motivación y adaptación del equipo

Por su parte, el delantero Ephron Mason-Clark, quien vive su primera convocatoria con la selección de Jamaica, expresó su entusiasmo por representar al país y formar parte del proceso rumbo al Mundial.

“Es una nación pequeña en el mapa, pero significa mucho. La cultura que Jamaica tiene en todo el planeta es simplemente increíble, y ser parte de algo tan especial es una bendición”, comentó.

El atacante también destacó que el equipo se ha adaptado de manera favorable a las condiciones climáticas de Guadalajara y ha trabajado en el análisis del rival.

“Sabemos que este partido es importante no solo para los jamaicanos en Jamaica, sino para los jamaicanos de todo el mundo, así que será una buena experiencia. Hemos trabajado en tácticas, tanto con balón como sin él”, agregó.

Lo que está en juego en el repechaje

El ganador de este enfrentamiento avanzará a una instancia definitiva, donde se medirá ante la República Democrática del Congo para definir al último clasificado al grupo K del Mundial 2026.

En dicho sector ya esperan selecciones como Colombia, Portugal y Uzbekistán, por lo que el boleto representa una oportunidad de competir en uno de los escenarios más exigentes del torneo.