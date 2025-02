 Jalen Hurts es encumbrado como el MVP del Super Bowl LIX

Jalen Hurts, mariscal de campo de los Philadelphia Eagles, fue designado este domingo como el Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) del Super Bowl LIX en el que su equipo superó 40-22 a Kansas City Chiefs.

Es el primer MVP en la carrera del pasador de 26 años que brilló en el duelo realizado en el Caesars Superdome de New Orleans, Luisiana.

“Couldn’t be here without my teammates.”



- #SBLIX MVP @JalenHurts pic.twitter.com/FVSDRXM3jV