Jake Paul dice que noqueará a Chávez Jr. en el primer round

El boxeador y creador de contenido estadounidense Jake Paul dijo este jueves que noqueará al mexicano Julio César Chávez Jr., su rival de este sábado, en el primer round.

"Voy a noquearlo en el primer round. Será una noche rápida y haré una actuación sobresaliente. No tengo nada de presión", explicó en la rueda de prensa previa a la pelea que se celebrará el sábado en el Honda Center de Anaheim (EE.UU.).

Paul, un 'influencer' que se hizo famoso por hacer videos en YouTube, debutó en el boxeo profesional en enero de 2020 y en once peleas presume un récord de once triunfos, siete por nocaut, y una derrota.

Su último combate fue una victoria en noviembre pasado ante Mike Tyson, leyenda del pugilismo que salió del retiro y volvió a subir a un cuadrilátero a los 58 años.

"Me siento mal porque voy a terminar con la carrera de Chávez Jr. Quiero pedir disculpas de antemano a los aficionados. Y para ti, Chávez, te apoyaré cuando te retires. Estaré para ti", añadió Paul, quien ha sido criticado por la prensa especializada y ex boxeadores, que no lo consideran un pugilista profesional y solo un 'showman' que le resta credibilidad al deporte.

El nacido hace 28 años en Cleveland no descartó que, en caso de vencer a Chávez Jr., un excampeón del mundo de la división mediana, busque retar a un monarca por algún cinturón de los cuatro organismos en el boxeo.

"Estoy enfocado en el sábado. Tengo a un fuerte oponente enfrente de mí, es un excampeón del mundo, luego del combate pensaré en si es momento de ir por un título".

Chávez Jr., hijo de Julio César Chávez, la máxima figura del pugilismo mexicano, trató de no caer en las provocaciones de Paul y se dijo confiado en derrotarlo.

"Siempre que me subo al ring es para ganar y por eso tengo confianza en mi victoria. Ni voy a perder, ni me voy a retirar", añadió el púgil de 39 años, que ha venido de más a menos en su trayectoria de más de dos décadas.

'Julito', que ha tenido problemas con adicciones a las drogas, tiene una marca de 54 peleas ganadas, 34 por nocaut, seis derrotas y un empate.

Sin embargo, en las últimas seis ha perdido tres, por lo cual los expertos consideran que su carrera está a punto de acabar.

"Acepté esta pelea porque Paul tiene mucha fuerza mediática por las estupideces que hace en redes sociales y la gente lo voltea a ver. Quiero aprovechar esto para ganar la pelea y tener visibilidad", concluyó Chávez Jr.