Jake Paul busca firmar a Michael “Venom” Page para MVP MMA

Antes de competir en UFC desarrolló buena parte de su carrera en Bellator, donde llegó a disputar un campeonato interino

La salida del peleador Michael “Venom” Page de UFC despertó rápidamente el interés de Jake Paul, quien abrió la puerta para incorporar al experimentado peleador británico a su proyecto de artes marciales mixtas.

Paul reaccionó a la noticia mediante un breve mensaje publicado en redes sociales:

“Think it’s time to bring MVP to MVP”, que puede traducirse como “Creo que es momento de llevar a MVP a MVP”. La frase juega con las iniciales del apodo de Page y el nombre de Most Valuable Promotions.

Hasta el momento, el acercamiento no representa una contratación oficial.

Tampoco se ha informado sobre negociaciones, condiciones económicas o una posible fecha para el debut del británico, por lo que el mensaje debe considerarse únicamente como una manifestación pública de interés.

Michael Page queda libre después de seis peleas

El futuro de Page quedó abierto luego de que UFC decidiera no renovar su contrato. El peleador de 39 años terminó su etapa en la organización con un balance de cinco victorias y una derrota, además de una racha de cuatro triunfos consecutivos.

Su última presentación ocurrió en París, donde superó por decisión unánime a Nursulton Ruziboev. A pesar del resultado favorable, el combate recibió críticas por la poca actividad ofensiva mostrada durante los tres asaltos.

Durante su recorrido por UFC, “Venom” derrotó también a Kevin Holland, Sharabutdin Magomedov, Jared Cannonier y Sam Patterson. Su única caída fue ante Ian Machado Garry, igualmente por decisión.

Ninguna de sus cinco victorias terminó por nocaut o sumisión, una circunstancia que contrastó con la reputación que construyó anteriormente gracias a sus movimientos impredecibles, contragolpes y espectaculares definiciones.

Jake Paul busca una figura para impulsar MVP MMA

La posible incorporación de Page tendría valor deportivo y comercial para el proyecto de Jake Paul. Además de compartir las iniciales MVP, el británico cuenta con reconocimiento internacional y experiencia en diferentes disciplinas de combate.

Page posee un récord profesional de 26 victorias y tres derrotas en artes marciales mixtas. Antes de competir en UFC desarrolló buena parte de su carrera en Bellator, donde llegó a disputar un campeonato interino y se convirtió en una de las figuras más identificables de la empresa.

El peleador también ha participado en boxeo profesional y boxeo sin guantes. En 2022 enfrentó a Mike Perry en una pelea de BKFC que terminó con derrota por decisión mayoritaria.

Su versatilidad permitiría utilizarlo en las divisiones wélter o mediana dentro de MVP MMA, además de construir enfrentamientos con figuras procedentes de otras organizaciones.

La empresa de Jake Paul tendría competencia para conseguir su contratación, pues el boxeo sin guantes también aparece como una posible alternativa para el británico. Incluso se ha planteado un eventual combate contra Darren Till en Reino Unido.

Por ahora, Michael “Venom” Page permanece como agente libre y deberá evaluar las ofertas disponibles para definir la siguiente etapa de su carrera. El interés de Paul coloca a MVP MMA entre sus posibles destinos, pero cualquier acuerdo continúa pendiente de confirmación oficial.