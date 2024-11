 Jake Paul afirma que noqueará al más salvaje Mike Tyson

El ex 'youtuber' Jake Paul, afirmó este jueves que noqueará al más salvaje Mike Tyson, leyenda de los pesos pesados del boxeo profesional, en la pelea de exhibición que sostendrán este viernes en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

"No le temo a ningún hombre. Quiero que seas ese viejo salvaje, Mike. Dices que me vas a matar. ¿Es eso lo que vas a hacer? Mike, porque estoy listo. Quiero a ese asesino en el ring. Quiero la pelea más difícil posible y quiero que no haya excusas luego de que acabe contigo", lanzó Paul, de 27 años, en la previa del combate.

Las provocaciones del personaje que se hizo popular en las redes sociales no provocaron gestos en Tyson, quien se mostró tranquilo y hasta impaciente cuando se le preguntó si por su edad de 58 años no temía ser derrotado.

"Estoy feliz de estar aquí de vuelta y decir que los amo a todos. No veo problema en esto porque no voy a perder. No voy a perder. Él es el que está metido en problemas", contestó Tyson, uno de los mejores pesos pesados en la historia del boxeo que acabó su carrera profesional con marca de 50 triunfos, 44 de ellos por la vía rápida y seis derrotas.

Jake Paul nació en Cleveland, Ohio, el 17 de enero de 1997, desde joven se dedicó a crear contenido en las redes sociales lo que le captó millones de seguidores hasta que a partir del 2018 ingresó en el pugilismo y a las artes marciales mixtas, en las que se midió a profesionales como Ben Askren, Nate Díaz y Tyron Woodley.

En el boxeo tiene una marca de 10 triunfos, siete por nocaut, y una derrota. Entre sus rivales se cuentan a Michael Perry, Andre August, Anderson Silva, entre otros.

En el pesaje previo a la contienda Paul desestimó la ferocidad que hizo famoso al llamado 'Iron' Mike por la potencia de sus puños que fulminaba a sus rivales.

"El arma más temible ya está inventada, es la bomba nuclear, arriba del ring seremos él y yo y voy a demostrar que está acabado", concluyó Paul.

A pesar de sus 58 años, Mike Tyson, quien se retiró en el 2005, ha mostrado en redes sociales algunos de sus intensos entrenamientos y en el pesaje dejó ver su impresionante físico.

La pelea está pactada a ocho asaltos de dos minutos cada uno.

