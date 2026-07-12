Jaime Munguía envuelto en polémica por graduación de su hija

el abogado del boxeador, Hernán Baruch, ofreció la postura de la defensa y aseguró que la actuación de las autoridades obedeció a un procedimiento judicial

El boxeador mexicano Jaime Munguía volvió a colocarse en el centro de la atención pública, ahora por un conflicto familiar ocurrido durante la graduación escolar de una de sus hijas en Tijuana, donde la intervención de elementos de la Policía Municipal generó diversas reacciones entre familiares y asistentes.

El episodio se registró en medio del proceso legal que el pugilista mantiene con su expareja, Alejandra Gaxiola, relacionado con la guarda, custodia y convivencia de sus hijos, situación que actualmente continúa en manos de las autoridades judiciales.

La graduación terminó envuelta en un conflicto legal

De acuerdo con la versión difundida por Alejandra Gaxiola, acudió al plantel educativo con la intención de presenciar la ceremonia de graduación de su hija; sin embargo, aseguró que elementos de la Policía Municipal junto con escoltas del pugilista ingresaron al lugar acompañados por el abogado de Munguía para solicitarle que abandonara las instalaciones.

Familiares de la mujer sostienen que las restricciones que anteriormente existían dentro del proceso legal ya no se encontraban vigentes, por lo que consideran que no había fundamento para impedirle permanecer en el evento escolar. Tras lo ocurrido, Gaxiola compartió mensajes en redes sociales en los que expresó el dolor que vive por permanecer alejada de sus hijos.

Algunos asistentes también cuestionaron la presencia de policías durante una ceremonia escolar, al considerar que el incidente alteró un acto que estaba destinado a celebrar el cierre del ciclo académico de los menores.

Escoltas del boxeador Jaime Munguía ayudados por policías municipales de Tijuana sacaron a su ex pareja Alejandra Gaxiola de la graduación del kinder de su hijo.



Munguía dio la orden alegando una orden de restricción derivada del proceso legal en torno a la custodia. #PandaNews pic.twitter.com/CwJHKiAkS0 — Panda del Amor (@PandadelAmorXXI) July 10, 2026

La defensa de Munguía sostiene que actuó conforme al proceso judicial

Horas después de que el caso se hiciera viral, el abogado del boxeador, Hernán Baruch, ofreció la postura de la defensa y aseguró que la actuación de las autoridades obedeció a un procedimiento judicial vigente relacionado con la custodia y convivencia de los menores.

Según explicó, actualmente existen medidas de protección y determinaciones emitidas dentro del proceso familiar que restringen las convivencias, por lo que afirmó que la intervención policial se realizó conforme a las disposiciones legales aplicables.

El representante legal también señaló que la llamada a los servicios de emergencia se realizó una vez que la madre de los menores se presentó en el plantel educativo, por lo que la Policía Municipal acudió para atender la situación.

El proceso familiar continúa sin una resolución pública

Hasta el momento, Jaime Munguía no ha emitido un posicionamiento personal sobre lo ocurrido y la postura pública ha sido presentada únicamente por su equipo legal.

Por otra parte, no existe una resolución judicial pública que determine de manera definitiva cuál de las dos versiones sobre las medidas cautelares o las restricciones de convivencia prevalece dentro del proceso, por lo que el conflicto continúa desarrollándose en las instancias familiares correspondientes.