Jaiba Brava pierde por goleada 4-0 ante Leones Negros

El conjunto tapatío tomó ventaja apenas al minuto 2, cuando Olaf González apareció con un remate de cabeza tras el cobro de un tiro libre para colocar el 1-0

La Jaiba Brava sufrió una dolorosa derrota en la Jornada 4 de la Liga de Expansión MX, al caer 4-0 ante Leones Negros en el Estadio Jalisco.

Leones Negros toma ventaja desde el inicio

El conjunto tapatío tomó ventaja apenas al minuto 2, cuando Olaf González apareció con un remate de cabeza tras el cobro de un tiro libre para colocar el 1-0.

La Jaiba Brava reaccionó en busca del empate, pero los espacios que dejó en su intento por ir al frente fueron aprovechados por los locales. Al 21’, Óscar Gil amplió la ventaja después de aprovechar un rechace del arquero Gerardo “Kampa” Ruiz.

Tres minutos después, al 24’, Alejandro Bravo aumentó la diferencia con un potente disparo desde la media luna que terminó en el fondo de las redes para el 3-0.

Jaiba Brava intenta reaccionar en la segunda mitad

Para la segunda mitad, el conjunto celeste realizó ajustes en ataque y medio campo con la intención de meterse nuevamente al partido. Sin embargo, pese a la insistencia tamaulipeca, Leones Negros logró mantener el control defensivo incluso después de quedarse con un jugador menos por la expulsión de Bravo.

Ya en el minuto 85, Kevin Loera sentenció el encuentro al aprovechar un contragolpe para marcar el 4-0 definitivo.

Buscará recuperarse ante Alebrijes de Oaxaca

Con este resultado, la Jaiba Brava buscará recuperarse en casa cuando reciba a Alebrijes de Oaxaca, el próximo sábado 22 de agosto a las 19:00 horas.

Con información de Martín Díaz........