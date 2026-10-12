Jaguars sorprenden a Eagles con gol de campo de último segundo

Cam Little pateó un gol de campo de 57 yardas cuando expiraba el tiempo para que los Jaguars vencieran a los Eagles, en duelo celebrado en Londres

Los Jacksonville Jaguars protagonizaron un cierre de película al derrotar 19-17 a los Philadelphia Eagles en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, gracias a un gol de campo de 57 yardas de Cam Little cuando restaba apenas un segundo en el reloj.

El encuentro, correspondiente a la temporada regular de la NFL, parecía encaminado a una victoria de Philadelphia después de que Jake Elliott acertara una patada de 48 yardas para darle ventaja de 17-16 a los Eagles a falta de ocho segundos. Sin embargo, Jacksonville todavía tenía una oportunidad más.

La respuesta llegó de manera espectacular. Tras la patada de salida, Ameer Abdullah devolvió el balón 53 yardas y colocó a los Jaguars en posición de intentar un largo gol de campo. Con la presión encima y el reloj prácticamente agotado, Cam Little conectó la patada decisiva desde 57 yardas para sellar una de las victorias más dramáticas de la temporada.

El partido había comenzado con intensidad desde el primer instante. Apenas transcurrían 13 segundos cuando una pelea entre Bryan Thomas Jr., de Jacksonville, y Jeremiah Trotter Jr., de Philadelphia, derivó en la expulsión de ambos jugadores.

En el terreno de juego, los Jaguars golpearon primero gracias a un pase de anotación de 51 yardas de Trevor Lawrence para Parker Washington, que puso el 7-0 en el marcador durante el primer cuarto.

Los Eagles reaccionaron en el segundo periodo. Will Shipley igualó el duelo con una anotación terrestre y posteriormente el mariscal de campo Jalen Hurts encontró a Darius Cooper con un pase de touchdown de 62 yardas para darle a Philadelphia ventaja de 14-7 antes del descanso.

Jacksonville recortó distancias en el tercer cuarto con un gol de campo de 34 yardas de Cam Little y se mantuvo en la pelea hasta el último periodo, cuando nuevamente apareció la conexión entre Lawrence y Parker Washington. Un envío de 27 yardas terminó en la zona de anotación para colocar a los Jaguars al frente 16-14, aunque fallaron el punto extra.

Las emociones se reservaron para el desenlace. Philadelphia parecía haber completado la remontada con la patada de Elliott, pero el regreso de Abdullah y la precisión de Little cambiaron por completo la historia del encuentro.

Jacksonville consiguió así su cuarta victoria de la campaña para mejorar su marca a 4-1, mientras que los Eagles sufrieron su tercer descalabro consecutivo y quedaron con registro de 2-3.

El héroe de la jornada fue Lawrence, quien lanzó para 331 yardas, dos pases de anotación y una intercepción. Del lado de Philadelphia, Jalen Hurts terminó con 220 yardas aéreas y un envío de touchdown, insuficientes para evitar una dolorosa derrota en suelo británico.