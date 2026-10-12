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Jaguars sorprenden a Eagles con gol de campo de último segundo

Por: Eduardo Tovar

11 Octubre 2026, 14:07

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Cam Little pateó un gol de campo de 57 yardas cuando expiraba el tiempo para que los Jaguars vencieran a los Eagles, en duelo celebrado en Londres

Jaguars sorprenden a Eagles con gol de campo de último segundo

Los Jacksonville Jaguars protagonizaron un cierre de película al derrotar 19-17 a los Philadelphia Eagles en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, gracias a un gol de campo de 57 yardas de Cam Little cuando restaba apenas un segundo en el reloj.

El encuentro, correspondiente a la temporada regular de la NFL, parecía encaminado a una victoria de Philadelphia después de que Jake Elliott acertara una patada de 48 yardas para darle ventaja de 17-16 a los Eagles a falta de ocho segundos. Sin embargo, Jacksonville todavía tenía una oportunidad más.

La respuesta llegó de manera espectacular. Tras la patada de salida, Ameer Abdullah devolvió el balón 53 yardas y colocó a los Jaguars en posición de intentar un largo gol de campo. Con la presión encima y el reloj prácticamente agotado, Cam Little conectó la patada decisiva desde 57 yardas para sellar una de las victorias más dramáticas de la temporada.

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El partido había comenzado con intensidad desde el primer instante. Apenas transcurrían 13 segundos cuando una pelea entre Bryan Thomas Jr., de Jacksonville, y Jeremiah Trotter Jr., de Philadelphia, derivó en la expulsión de ambos jugadores.

En el terreno de juego, los Jaguars golpearon primero gracias a un pase de anotación de 51 yardas de Trevor Lawrence para Parker Washington, que puso el 7-0 en el marcador durante el primer cuarto.

Los Eagles reaccionaron en el segundo periodo. Will Shipley igualó el duelo con una anotación terrestre y posteriormente el mariscal de campo Jalen Hurts encontró a Darius Cooper con un pase de touchdown de 62 yardas para darle a Philadelphia ventaja de 14-7 antes del descanso.

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Jacksonville recortó distancias en el tercer cuarto con un gol de campo de 34 yardas de Cam Little y se mantuvo en la pelea hasta el último periodo, cuando nuevamente apareció la conexión entre Lawrence y Parker Washington. Un envío de 27 yardas terminó en la zona de anotación para colocar a los Jaguars al frente 16-14, aunque fallaron el punto extra.

Las emociones se reservaron para el desenlace. Philadelphia parecía haber completado la remontada con la patada de Elliott, pero el regreso de Abdullah y la precisión de Little cambiaron por completo la historia del encuentro.

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Jacksonville consiguió así su cuarta victoria de la campaña para mejorar su marca a 4-1, mientras que los Eagles sufrieron su tercer descalabro consecutivo y quedaron con registro de 2-3.

El héroe de la jornada fue Lawrence, quien lanzó para 331 yardas, dos pases de anotación y una intercepción. Del lado de Philadelphia, Jalen Hurts terminó con 220 yardas aéreas y un envío de touchdown, insuficientes para evitar una dolorosa derrota en suelo británico.

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