Jaguars rompería la racha en 2028 de jugar en Londres

A pocas horas de disputar su partido número 16 en suelo londinense, el presidente de los Jaguars reveló que apunta a mantener un calendario completo en Florida

Una de las tradiciones más longevas de la NFL en el extranjero podría estar viviendo sus últimos capítulos. La histórica racha de los Jacksonville Jaguars jugando un partido anual como local en el emblemático estadio de Wembley se acerca a su fin, según confirmó este sábado la directiva del equipo.

A pocas horas de disputar este domingo su partido número 16 en suelo londinense —cuando se enfrenten a los Houston Texans—, el presidente de los Jaguars, Mark Lamping, reveló ante la prensa que el plan institucional apunta a mantener un calendario completo en Jacksonville para la temporada 2028. La intención es clara: celebrar la reapertura de su "estadio del futuro" ante su propia afición.

"Si hay un año natural en el que probablemente quieras jugar todos los partidos como local en Jacksonville, sería el año en que inauguras un estadio nuevo", expresó Lamping en Londres.

El fin de una era en el Reino Unido

Los Jaguars fueron pioneros en apostar por la internacionalización de la NFL, comenzando a organizar un juego anual en Wembley en 2013. Sin embargo, con el paso de los años, el incentivo económico para ceder la localía ha ido disminuyendo, sumado al ambicioso proyecto de remodelación del EverBank Stadium, obras que ya comenzaron y que obligan al equipo a operar con capacidad reducida esta campaña.

El proceso de transición del estadio actual traerá cambios importantes en el corto plazo. Para la próxima temporada, los Jags trasladarán la gran mayoría de sus encuentros como local a Orlando.

Asimismo, aunque el equipo contaba con una opción para disputar hasta tres partidos en Londres el próximo año, Lamping catalogó la probabilidad de que esto suceda como "remota", detallando que dicha cláusula se había ideado originalmente como alternativa en caso de optar por jugar en Gainesville.

El futuro internacional del equipo

Pese a la intención de centralizar los partidos en casa para el 2028, la presencia de Jacksonville en el extranjero no desaparecerá por completo. Los duelos tradicionales en Wembley operan de forma independiente a los compromisos internacionales obligatorios que la liga impone a las franquicias.

Bajo este formato, está previsto que los Jaguars jueguen un partido fuera de Estados Unidos la próxima temporada. Si bien Lamping señaló que su deseo es que ese encuentro se mantenga en Londres, admitió que la decisión final recae estrictamente en la liga: "La liga nos dice dónde se va a jugar ese partido", concluyó.