Jacob Rodríguez llega a Dolphins y presume raíces mexicanas

El linebacker fue elegido en la segunda ronda del Draft 2026 y apunta a ser pieza clave en la renovada defensiva de Miami

Los Miami Dolphins reforzaron su defensiva en el Draft 2026 de la NFL al seleccionar al linebacker de origen mexicano Jacob Rodríguez con el pick global 43.

Rodríguez llega procedente de Texas Tech Red Raiders, donde se consolidó como uno de los defensivos más dominantes del país. En su última temporada registró 128 tacleadas, 11 para pérdida y siete balones sueltos forzados, liderando esta última categoría a nivel nacional.

Su desempeño le valió reconocimientos de alto nivel, como el Butkus Award y el Bronko Nagurski Trophy, además de ser nombrado All-American unánime.

Un camino de perseverancia

Antes de brillar como linebacker, Rodríguez inició su carrera universitaria en Virginia Cavaliers, donde jugó en posiciones ofensivas.

Posteriormente, apostó por cambiar de rol y trasladarse a Texas Tech, decisión que marcó el rumbo de su carrera.

Tras superar lesiones en sus primeros años, explotó a partir de 2024, liderando la conferencia Big 12 en tacleadas y consolidándose como uno de los prospectos más completos de su generación.

Orgullo mexicano en la NFL

Nacido en Minnesota, pero con raíces familiares mexicanas, Rodríguez representa una figura relevante para la afición latina.

Su historia y crecimiento lo han convertido en un referente emergente para la comunidad hispana dentro del fútbol americano profesional.

En un emotivo momento compartido con su familia, el jugador expresó su entusiasmo tras recibir la llamada del equipo: “No puedo esperar para llegar allí”, dijo, visiblemente emocionado.

La elección de Rodríguez forma parte del proceso de reconstrucción de los Dolphins, que buscan fortalecer su defensiva con talento joven, versátil y de alto impacto.