Jack Alexy rompe el récord mundial de los 100 metros libre

El estadounidense Jack Alexy impuso una nueva marca mundial en los 100 metros libre en piscina corta, con un tiempo de 44.64 segundos

El nadador estadounidense Jack Alexy estableció un nuevo récord mundial en los 100 metros libre en piscina corta, luego de registrar un tiempo de 44.64 segundos durante las pruebas selectivas de su país para los Campeonatos Mundiales que se celebrarán en Pekín en diciembre.

La hazaña se produjo en la piscina del Lucas Oil Stadium, en Indianápolis, donde Alexy consiguió superar la marca anterior de 44.84 segundos, que compartían el ruso Egor Kornev y el australiano Kyle Chalmers.

Con este resultado, el estadounidense consiguió su primera plusmarca mundial individual y expresó su satisfacción por haber alcanzado el registro, además de manifestar su intención de mejorar todavía más su desempeño en la próxima competencia internacional.

Alexy espera mejorar su marca en Pekín

"Es una sensación increíble haber conseguido mi primer récord mundial individual. Espero ir aún más rápido en Pekín", declaró el nadador tras conseguir la nueva marca.

Alexy también reconoció que participar en este tipo de competencias, bajo la presión de conseguir resultados que le permitan avanzar hacia otros objetivos deportivos, representa una preparación importante.

Entre sus metas se encuentran los próximos Campeonatos Mundiales en piscina larga, que se realizarán en Budapest, así como la posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

El estadounidense consideró que afrontar estas pruebas con presión es una buena forma de prepararse para los desafíos internacionales que tiene por delante.

Otros récords mundiales en las pruebas selectivas

La marca de Alexy se sumó a otros registros destacados conseguidos durante las pruebas de selección estadounidenses para los campeonatos de piscina corta.

Claire Curzan estableció un récord en los 100 metros espalda con un tiempo de 53.92 segundos, mientras que Katharine Berkoff hizo lo propio en los 50 metros espalda, al detener el cronómetro en 25.21.

Por su parte, Van Mathias consiguió una nueva plusmarca en los 100 metros braza, con 55.14 segundos.

Kate Douglass también destacó al igualar el récord mundial de los 50 metros libre, con un registro de 22.75 segundos.

Los resultados colocan a la selección estadounidense en una posición destacada de cara a los Campeonatos Mundiales de piscina corta, que se disputarán en Pekín durante diciembre.